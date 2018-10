Doru Oprea, protestatar rănit grav la mitingul din 10 august, a decis să se stabilescă în Franța: Țara pe care am dorit să o salvez a decis să mă împuște. La propriu

Citește și:

"Decizia mea de a mă stabili în Paris a venit cumva natural. Nu mai intru în detalii privind plata taxelor și ce primim în schimbul lor, de lipsa de infrastructura, de calitatea vieții și de restul lucrurilor, pentru că ne-am plictisi și oricum le știm cu toții foarte bine. Nu am reușit să îmi îndeplinesc visul să fac turism adevărat aici, voi face asta însă în Franța pentru că acolo potențialul e imens. Desigur, voi continua să plătesc taxe statului român prin firma de turism din România, treaba va merge în continuare foarte bine, ca un ceas elvețian. Dar ca să le răspund pe scurt tuturor celor care m-au întrebat de ce plec, aș putea sintetiza astfel: Țara pe care am dorit să o salvez a decis să mă împuște. La propriu."Doru Oprea a povestit, în luna august, de pe patul de spital, cum a fost rănit de capacul unei grenade, care i-a intrat în piciorul drept, la mitingul diasporei: "Totul s-a întâmplat fără niciun avertisment. Stăteam pe jos când au venit spre noi.", a povestit pentru HotNews.ro, de pe patul de spital, Doru Oprea, protestatar care s-a ales cu o rană urâtă în urma acțiunilor violente ale jandarmilor.Doru Oprea era în Piața Victoriei cu un prieten, în seara de 10 august, iar în jurul orei 23:10, în partea dinspre Bulevardul Aviatorilor, o zonă cu protestatari pașnici, a început ofensiva jandarmilor."Stăteam într-o zonă liniștită, erau oameni calmi, nu erau huligani. Tot vedeam artificii și i-am întrebat pe jandarmi de lângă noi ce se întâmplă. Nu au răspuns la nicio întrebare", mai povestește Doru Oprea. După aceea au văzut tunul cu apă îndreptat spre ei și i-a întrebat în glumă dacă vor să le facă un duș. Jandarmii tot nu au răspuns. În schimb, au acționat. Au tras cu tunul cu apă și gaze lacrimogene spre grupul din care făcea parte din Doru Oprea. "Au aruncat cu o grenadă chiar lângă mine, mi-au țiuit urechile și am simțit ceva în picior", și-a amintit protestatarul rănit, adăugând că, în opinia sa, nu era normal ca oamenii să fie atacați fără niciun fel de avertisment.Cu ajutorul unui prieten, Dragoș Preda, a reușit să ajungă la ambulanțele SMURD, iar de acolo a fost dus Spitalul Universitar din București, fiind operat chiar în acea noapte. Din păcate, rana a fost prea mare pentru a putea fi cusută, motiv pentru care va avea nevoie de chirurgie plastică, operație care ar putea fi făcută peste câteva săptămâni.Doru Oprea a depus ulterior plângere la Parchet.