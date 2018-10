Ponta: ”ANAF cred că ar trebui să înceapă cu verificarea și impozitarea darurilor de la nunta lui Dragnea Jr”

”Să greșești este omenește - să perseverezi în greșeală ... ( toți mergem la 100 de nunți și dăm un cadou iar cei 100 la care am fost vin la nuntă noastră - nu e vorba de o operațiune clasică prin care obții venituri că nu te însori în fiecare zi) / este ilegală și imposibil de aplicat /





Nu înțeleg de ce unii oameni nu învață niciodată măcar din propriile greșeli ( nu am uitat cum am vrut să impozităm bacșișul de la restaurante și a ieșit un haos - până am dat înapoi )!





Ps - dacă tot le-a venit această idee creață ANAF cred că ar trebui cu înceapă cu verificarea și impozitarea darurilor de la nunta lui Dragnea Jr - cu “Nașul” Stănescu și Socrul Mare Daddy ( plus 1000 de invitați veniți de frică să nu fie scriși pe lista neagră că au chiulit) sigur că acolo nu a fost o nuntă ci o adunare ca în filmele cu mafioți sicilieni / iar darul de nuntă poate că a fost o mită pentru Socrul Mare să îi țină sau să îi pună în funcții pe “nuntași” / iar banii de la Nașul Mare poate au fost o clasică spălare de bani / plus că nu știu altă nuntă în România la care darul a fost între 1000 și 10.000 euro ! Hai Mișa - ai curaj?”

Ce scrie Ponta pe Facebook: