Buhuceanu (ACCEPT): Parteneriatul civil nu are nicio legătură cu referendumul pentru familie / Dragnea și Tăriceanu vor respecta sau nu deciziile Curții Constituționale?

Florin Buhuceanu a declarat, joi, pentru HotNews, că nu a existat niciun troc făcut de comunitatea LGBT cu partidele și Biserica pentru susținerea parteneriatului civil dacă referendumul pentru familie va trece. „Nu poți face și nu putem face un troc cu partide care au încercat sa monopolizeze și să exploateze electoralist o temă importantă precum familia și importanța ei pentru fiecare dintre noi. Exact acesta este motivul principal care, în opinia mea, desigur, a făcut referendumul completamente irelevant din momentul zero și pentru care a eșuat lamentabil. Ce să mai vorbim despre Biserica Ortodoxă, care repetă cu entuziasm greșelile anilor 30, când a legitimat folosirea unor valori religioase pentru denigrarea și excluderea unor grupuri minoritare din viața publică”, a spus el.Buhuceanu a precizat că reglementarea parteneriatului civil nu are nicio legătură cu referendumul pentru familie și a amintit despre deciziile Curții Constutionale în acest sens.„În privința parteneriatului civil, să fim serioși, discutăm de mai bine de 10 ani despre asta. Dacă tot vorbim de protecția familiei, nu vi se pare scandalos că tocmai aceste partide și exactamente aceeași biserică s-au opus și au reușit să scoată în afara protecției legale și a recunoașterii sociale mii de familii de facto care nu sunt constituite pe baza căsătoriei? Nu văd de fel legătura cu referendumul, ce rămâne de văzut e dacă lideri politici de tipul Dragnea și Tăriceanu își vor onora sau nu promisiunile publice repetate de apărare a acestor familii. Vor respecta dumnealor sau nu deciziile Curții Constituționale în domeniul familiei, care nu pot fi reduse la instituția căsătoriei? Vom vedea curând, odată ce proiectul de lege a parteneriatului civil va fi propus Parlamentului”, a mai declarat Buhuceanu. Motivarea Curții Constituționale în cazul cuplului gay Coman-Hamilton, publicată recent, nu mai lasă loc de interpretări în privința reglementării parteneriatului civil între persoanele de același sex. „Un cuplu format din persoane de același sex intră în sfera noțiunii de „viață privată”, precum și a noțiunii de „viață de familie”, asemenea relației stabilite într-un cuplu heterosexual”, se arată în documentul CCR. În acest sens, Curtea precizează totodată că „persoanele de același sex, care formează cupluri stabile, au dreptul de a-și exprima personalitatea în interiorul acestor relații și de a beneficia, în timp și prin mijloacele prevăzute de lege, de o recunoaștere legală și judiciară a drepturilor și îndatoririlor corespunzătoare”.Întrebat dacă legea parteneriatului civil mai este susținută de PSD, Liviu Dragnea a spus că nu cunoaște proiectul de lege. "Nu am văzut proiectul de lege. Vom discuta în Comitetul Executiv dacă vom susține acest proiect și când să înceapă procedura parlamentară", a declarat Dragnea miercuri la Parlament.