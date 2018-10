Mark Pfeifle, fost consilier adjunct al Preşedintelui SUA: Există o posiblitate ca rușii sau alți actori statali de criminalitate să se amestece în alegerile din România. Ar putea încerca să producă haos

”Așa cum am văzut în SUA în 2016 am fost bombardați de propaganda rusă, de dezinformări, de știri false, de trolii ruși și de e-mail-uri confidențiale făcute publice. Există o posiblitate ca rușii sau alți actori statali de criminalitate să se amestece și să încerce să facă la fel în alegerile din România”, este de părere Pfeifle care este și președinte al unei companii de strategie și comunicații.Astfel de entități guvernamentale ar putea încerca să genereze haos și confuzie în rândul populației și ar putea exploata diverse elemente politice, culturale și religoase care stârnesc dispute în societate pentru a întărâta taberele și a crea haos. ”Este o încercare de a delegitimiza ciclul electoral și România și alte țări trebuie să fie foarte atente și să încerce să combată acest lucru și mai ales știrile false care vin de la organizațiile rusești și din alte surse fără atribuire”, avertizează el.În plus, spune Pfeifle, trebuie protejată infrastructura sistemelor electorale, fiindcă s-a văzut că au existat cazuri în care atacuri informatice au încercat să destabilizeze autoritățile electorale chiar înainte de vot.Cât de serioasă este amenințarea? Pfeifle spune că trebuie să o luăm în serios când este vorba de interferențe în alegeri. Cei care fac asta pot câștiga multe: un avantaj politic și posibilitatea de a face manevre politice. România reprezintă o miză, dată fiind poziția sa geografică și dată fiind și apartenența la UE și NATO.Întrebat dacă România este o țintă de securitate cibernetică și fiindcă este prezent scutul de la Deveselu și că există militari americani în țară, Pfeifle a răspuns că nu știe atât de bine situația din România însă ”există multe motive pentru care o țară ar putea deveni ținta unui atac cibernetic, iar acestea au legătură cu chestiunile militare. Ar putea fi și tocmai de aceea trebui să rămânem vigilenți”.În 2017 Pfeifle semna un articol pe larg discutat și la noi în care spunea că în Europa Centrală și de Est, China are tot mai mult de câștigat geopolitic de pe urma neînțelegerilor sino-americane. El spunea că țările din regiune sunt tot mai mult influențate de China care devine acționar în multe proiecte strategice mari și spunea că acest lucru este periculos.L-am întrebat cum vede lucrurile acum și dacă este China un pericol.”China este o putere de prin rang și încearcă să-și utilizeze forța diplomatică și militară. Este o țară ce pune provocări Statelor Unite, dar și una importantă din punct de vedere comercial și strategic în regiunea asiatică. În unele cazuri, faptul că Rusia a fost atât de activă i-a permis Chinei să intre și să creeze și ea perturbări. Este un fel de joc de șah pe care China, Rusia și SUA îl joacă”.Administrația Trump a fost acuzată că acordă mult mai puțină importanță Europei de Est și că influența SUA scade în regiune. L-am întrebat pe Mark Pfeifle ce părere are despre faptul că SUA pare mult mai puțin dispusă să se implice în regiunea noastră.El spune că administrația Trump încearcă să rezolve prin comerț și diplomație problemele cu China pe care administrațiile precedente nu le-au abordat.El susține că România este în continuare importantă pentru SUA.”Este un mediu plin de provocări, dar administrația SUA consideră România ca fiind un aliat strategic cheie și relațiile noastre cu SUA vor fi importante în viitor în toate domeniile. După cum s-a văzut este importantă colaborarea militară, dar și cea economică”.Partea bună este că știm că atacurile se pot întâmpla și ne putem pregăti și putem să vedem unde sunt breșe în sistem pentru a le repara. Cuvântul cheie este vigilență, spune strategul, adăugând că, mai ales în ziua dinaintea algerilor și în cea a votării, trebuie făcută o monitorizare atentă pentru a fi rezolvată orice problemă, de la campanii de dezinformare susținute de forțe din afară, până la atacuri ce provin din surse externe. ”Trebuie să existe un sistem electoral puternic și oamenii să fie convinși că votul lor chiar contează și că oficialii guvernamentali sunt atenți ca totul să decurgă bine”.Ce se poate face în lupta cu știrile false? Media tradiționale trebuie să fie vigilente, să se auto-corecteze când este cazul, iar oamenii, când văd fake news, trebuie să atragă atenția pentru ca greșeala să fie remediată rapid.Importantă este și colaborarea cu rețelele sociale, pentru ca trolii să nu se poată dezvolta. ”Este o luptă în timp real și trebue să ne întrebăm ce se întâmplă, există ceva care încearcă să sădească confuzie, să răspândească haosul? (...). Într-o societate liberă asta trebuie să facem; să folosim puterea libertății de exprimare pentru a scoate adevărul la iveală”.Pfeifle a fost prezent marți la un forum de cyber-security unde a vorbit despre ameninţările cibernetice la adresa României, inclusiv din Rusia, cooperarea bilaterală şi strategii de apărare şi comunicare.Conferința de miercuri s-a ținut la Ambasada SUA din București, iar repezentanții ambasadei au ținut să precizeze înainte de discuția cu Pfeifle că cele spuse de el reprezintă părerea lui și nu un punct de vedere oficial al SUA.Mark Pfeifle este fost consilier Adjunct al Preşedintelui SUA şi Adjunct al Consilierului pentru Securitate Naţională pentru Comunicații Strategice și Informare Globală la Casa Albă. Este este fondatorul și președintele companiei de strategie și comunicații Off the Record Strategies. Datorită experienţei sale, Pfeifle este deseori invitat ca expert şi comentator pentru diverse instituţii media precum CBS, CNN, TIME și The Wall Street Journal.