Ce daune poate provoca Arabia Saudită dacă își pune în practică amenințările: Un înalt oficial vorbește de 30 de măsuri, inclusiv reduceri de producție ce ar arunca prețul petrolului la 400 dolari/baril

Arabia Saudită a ameninţat duminică SUA că va riposta cu măsuri și mai dure decât America dacă Washingtonul o va sancţiona în urma dispariţiei jurnalistului şi disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost văzut din data de 2 octombrie, când a intrat în consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a spus duminică agenția națională de stat, potrivit Reuters.

”Regatul își declară respingerea totală a oricăror ameninţări sau tentative de a-l submina, indiferent dacă aceasta vine prin ameninţări cu impunerea de sancţiuni ori prin presiune politică”, a declarat, sub acoperirea anonimatului, un înalt responsabil saudit, citat de agenţia oficială SPA.

Regatul afirmă de asemenea că ”va răspunde cu și mai importante acțiuni”, iar economia Regatului are un rol influent și vital în economia globală.

Vastele sale rezerve de petrol - spune că mai are de extras circa 260 miliarde de barili - sunt cel mai evident atú al saudiților. Regatul este cel mai mare exportator de țiței al lumii, pompând 7 milioane de barili pe zi, ceea ce dă Riadului o enormă influență în economia globală, pentru că are puterea de a împinge în sus prețurile.Într-un editorial publicat de Arab News, Turki Aldhakhil, directorul general al canalului oficial de știri saudit, Al Arabiya, a dat de înțeles cam ce decizii punitive ar putea fi luate de Regat. El a spus că Riadul analizează 30 de măsuri menite să pună presiune pe Statele Unite dacă vor impune sancțiuni din cauza uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul din Istanbul. Turki Aldhakhil a declarat că măsurile vor fi luate ”fără nicio ezitare”, dacă va fi nevoie.Printre ele, o reducere a producției de petrol ce ar putea duce prețurile de la circa 80 dolari/baril până la 400 dolari pe baril, cu mult mai mult decât maximul istoric de 147 dolari pe baril atins în 2008. Acest lucru ar avea consecințe profunde la nivel global, nu numai pentru că șoferii ar plăti mai mult la pompă, ci și pentru că s-ar scumpi prețul tuturor produselor transportate pe pe șosele, explică publicația britanică.De asemenea, Arabia Saudită menține mii de locuri de muncă în SUA prin achizițiile de armament. Este al doilea cel mai mare importator de arme de la nivel mondial (după India), iar 61% dintre aceste importuri vin din Statele Unite. Regatul a fost anul trecut cel mai mare client al SUA, semnând contracte de 17,5 mld. dolari. Tot anul trecut, Donald Trump a semnat, la Riad, o înțelegere în domeniul apărării în valoare de 110 mld. dolari.Această alianță aduce beneficii unor giganți americani precum Lockheed Martin, Boeing, General Electric sau ExxonMobil. Dar, Arabia Saudită ar putea renunța la aceste companii în favoarea exportatorilor majori de armament din China și Rusia.Vizita de anul trecut a lui Trump în peninsula arabă a produs și un acord pentru ca Fondul de Investiții Publice al Regatului, care administrează enormele venituri aduse de petrol, să investească în infrastructura Statelor Unite între 20 și 40 de miliarde de dolari.Arabia Saudită a arătat, în trecut, că nu se teme să-și folosească poziția politică și economică pentru a obține ceea ce dorește. O investigație de corupție privind activitatea firmei britanice BAE Systems în Regat a fost abandonată, în 2006, de guvernul condus de Tony Blair. Premierul Blair a dezvăluit că Riadul a amenințat că va stopa cooperarea în sectorul serviciilor secrete, ceea ce ar fi pus Marea Britanie într-un pericol mai mare de atac terorist.Seth Frantzman, director executiv al Middle East Center for Reporting and Analysis, spune că marea influență a Arabiei Saudite este dată de importanța Regatului pentru strategia SUA în zona Golfului, mai ales ca o stavilă în calea Iranului. ”Sunt parte a alianței americane-saudite-Emirate, iar actuala administrație SUA este dură cu Iranul, așa că, în multe feluri, SUA este mai îndatorată Arabiei Saudite decât în anii anteriori”, a spus el.”Nu vor să fie umiliți. Presa americană spune că Trump va pedepsi Arabia Saudită, iar ei nu vor să iasă din situația acesta arătând ca un copil care a fost pedepsit”, a adăugat Frantzman.Riadul are totuși și ceva de pierdut, ținând cont că banii investitorilor străini sunt un element cheie al planului saudit de diversificare a economiei dincolo de petrol și de rezolvare a șomajului aflat la un nivel înalt, de 13%. Bursa saudită a căzut cu 7%, o corecție prin care s-au pierdut 33 mld. dolari, din cauza temerilor privind efectele amenințărilor cu represalii contra unor sancțiuni americane. Marii investitori internaționali deja întorc spatele Arabiei Saudite, iar o serie de nume importante s-au retras de la conferința supranumită ”Davos-ul deșertului” ce va avea loc luna aceasta.