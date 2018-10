Investigație New York Times: Jared Kushner ar fi plătit parțial sau deloc taxe către fiscul american

Documentele au fost elaborate cu colaborarea lui Kushner ca parte a unei proceduri de trecere în revistă a situației sale financiare operate de o instituție care ar fi urmat să îi acorde un împrumut, potrivit cotidianului american.Facturile lui Kushner ar indica faptul că acesta ar fi apelat la o facilitate fiscală ce permite deducerea unei părți a impozitului pe proprietate din impozitul pe venit. Potrivit New York Times, documentele nu menționează nimic despre o posibiliă încălcare a legii de către Kushner sau compania sa.Peter Mirijanian, un purtător de cuvânt al avocatului lui Kushner, a precizat pentru Reuters că nu intenționează să comenteze specualțiile publicate de New York Times, acuzând ziarul că citează documente incomplete obținute prin încălcarea legii și a standardelor în ceea ce privește confidențialitatea contractelor.El a adăugat că ginerele lui Trump a urmat mereu sfatul mai multor contabili și avocați, achitându-și taxele și impozitele cu respectarea legii și a regulilor.Documentele citate de New York Times nu menționează sumele exacte achitate de Kushner către fisc, dar conțin sume estimative referitoare la cât ar fi datorat statului. În ultimul deceniu, compania familiei lui Jared Kushner a cheltuit miliarde de dolari pe piața imobiliară, cumpărând proprietăți. Investițiile sale personale au crescut considerabil, ajungând la o valoare netă de 324 milioane de dolari. Cu toate acestea, documentele indică faptul că pentru câțiva ani consecutivi, Kushner nu a plătit deloc taxe.