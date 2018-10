UDMR lansează critici dure la adresa UE: Direcția spre care se îndreaptă este greșită. Este inadmisibil să considere statele din Europa Centrală și de Est copiii nedisciplinați ai Europei

Uniunea Europeană are multe erori, funcţionarea acestui for fiind departe de a fi perfectă, astfel că este nevoie de o schimbare, se arată într-un comunicat al UDMR, transmis după ședința Consiliului Reprezentanților Unionali de la Miercurea Ciuc, scrie Mediafax. Reuniunea a vizat pregătirea alegerilor europarlamentare.„Obiectivul major devenit realitate în 2007, marile așteptări au adus, însă și dezamăgire. Nivelul de trai nu a crescut în măsura în care ne-am așteptat și drepturile noastre, ale minorităților naționale, nu au avut susținerea la care ne-am așteptat. În realitate, se pare că UE are multe erori, iar funcționarea acestui for important este departe de a fi perfectă. (…) Direcția spre care se îndreaptă acum Uniunea Europeană este una greșită. Este inadmisibil ca UE să considere statele membre din Europa Centrală și de Est copiii nedisciplinați ai Europei, care creează numai probleme, dar, în același timp, să se bucure de beneficiile pieței în expansiune. (…) UE trebuie să se schimbe, iar dezvoltarea comunității noastre nu trebuie să se oprească aici. Trebuie să ne străduim să creăm cât mai multe oportunități pentru un nivel de trai mai bun în Transilvania”, se arată în documentul citat.Totuși, reprezentanţii UDMR spun că aderarea la UE a adus progrese comunităților maghiare transilvănene, iar fondurile au fost folosite la construirea de rețele de drumuri și utilități în localitățile mici, la reînnoirea școlilor și bisericilor, cu ajutorul cărora comunitățile au avut posibilitatea să progreseze. „Dacă trebuia să folosim doar bugetul de stat al României, astăzi, în localitățile mici din Transilvania, ar fi existat, poate, numai jumătate din rețelele de drumuri, asfalt și canalizare. (…) Trebuie să acționăm în continuare pentru ca localitățile noastre din mediul rural să se poată dezvolta, activitatea fermierilor să nu fie pusă în pericol de pierderea subvențiilor pe suprafețele agricole. Viitorul nostru este dezvoltarea Transilvaniei. În ultimii 11 ani, Uniunea Europeană a jucat un rol major în viața noastră și vom avea nevoie și în viitor de această construcție”, se mai arată în comunicat. UDMR susţine că este inacceptabil faptul că, în Europa, situația minorităților naționale autohtone este încă nerezolvată.„Noi credem într-o Europă a națiunilor puternice și a unor comunități naționale puternice, unde cultura noastră reprezintă o valoare și nu o amenințare, unde folosirea limbii materne nu este o favoare, ci un drept natural al cetățenilor. În ciuda tuturor defectelor și eșecurilor sale, credem însă că viitorul nostru este Europa. Am construit-o împreună, este a noastră: nu vrem să ne dăm la o parte, nu vom contribui la distrugerea acestei construcții importante, vrem să o consolidăm. În 2019 decidem viitorul Europei, dar și despre păstrarea culturii și identității noastre. La alegerile pentru PE se va decide dacă vom putea apăra cultura noastră de o mie de ani. Se va decide dacă vom continua consolidarea Europei sau vom lăsa ca această forță să se diminueze. Viitorul nostru este o Europă puternică care își protejează cultura, granițele și comunitatea”, se mai arată în comunicatul Uniunii.De asemenea, maghiarii din România au afirmat că vor o Europă unită, păstrarea culturii și tradițiilor lor, eliminarea inegalităților, dar şi tratament egal, menţionând că nu sunt cetățeni de rangul doi nici ai României, nici ai UE. „Vrem respect, susținere în problemele care vizează soarta minorităților naționale și mai multă atenție regiunii care este pământul nostru natal. Vrem o Transilvanie dezvoltată și o Europă puternică”, se precizează în comunicatul Uniunii.