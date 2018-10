Eugen Tomac îi cere demisia ministrului Culturii după declarațiile privind casa lui Brâncuși

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, la Sibiu, că ministrul Culturii, George Ivașcu, „nu mai poate rămâne nicio clipă în funcție”, după declarațiile privind prăbușirea casei lui Constantin Brâncuși, pentru care Ministerul nu are fonduri să exercite dreptul de preemțiune, relatează Mediafax.

Președintele PMP, Eugen Tomac, spune că explicația ministrului Culturii este „halucinantă” și arată situația în cee ace privește atitudinea statului în raport cu patrimonial său.

„Am rămas cutremurat de reacţia pe care a dat-o ministrul Culturii cu privire la informaţia privind casa în care s-a născut Brâncuşi, de la Hobiţa, care s-a prăbuşit. Explicaţia pe care a oferit-o ministrul Culturii este halucinantă şi anume că Ministerul Culturii nu a avut bani pentru a cumpăra această casă, ceea ce arată cât de gravă este situaţia în ceea ce priveşte atitudinea statului, în raport cu propriul patrimoniu. Brâncuşi este un patrimoniu naţional (...) iar faptul că o personalitate de o asemenea dimensiune, de importanţă globală, este tratată cu atâta indiferenţă de către instituţia care are în responsabilitate protejarea culturii şi patrimoniului naţional şi ministrul Culturii vine şi spune că nu a avut bani pentru a cumpăra această clădire de patrimoniu, care trebuia să dăinuiască secole, pe noi ne revoltă”, a spus Tomac.

Potrivit președintelui PMP, ministrul Culturii, George Ivașcu, ar trebui să își dea demisia de onoare sau să fie demis.

„Ministrul Culturii (...) prin această explicaţie pe care ne-a oferit-o ieri, pur şi simplu arată că acest om nu mai poate rămâne în funcţie nici măcar o zi. Dacă nu are decenţa minimă pentru a-şi da demisia, el trebuie demis urgent. Nu este posibil ca Ministerul Culturii să spună că nu are bani pentru a pune în aplicare un drept de preemţiune pe care îl are statul faţă de orice bun pe care trebuie să îl protejeze. Această explicaţie mi se pare una halucinantă”, a mai spus Tomac.

Ministrul Culturii a spus, joi, referitor la prăbușirea casei din Hobița în care s-a născut Constantin Brâncuși, aflată în proprietate privată, că, „din cauza lipsei de fonduri, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale se află în imposibilitatea de a exercita dreptul de preemțiune".

„Am citit cu durere în suflet despre prăbușirea ultimelor vestigii ale Casei de la Hobiţa, cea în care s-a născut marele Constantin Brâncuşi și, care, din păcate, se afla de foarte mult timp într-o stare avansată de degradare. Construcția în paragină este proprietate privată și, din acest motiv, statul nu a putut interveni. Cu toate acestea, Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, intenționează să întreprindă o inspecție la fața locului. De asemenea, în aceeași curte, la câțiva metri distanță, autoritățile au construit o copie a casei, aceasta servind drept muzeu", a explicat ministrul George Ivașcu, într-un comunicat.

Ministrul a mai spus că acesta „este unul dintre multele exemple care confirmă că Guvernul României a făcut un pas extrem de important în direcția corectă, în vara acestui an, prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 76/2018, pentru aprobarea Programului de investiţii în domeniul Culturii. Este necesară reglementarea de urgență a asigurării fondurilor pentru protejarea monumentelor istorice care se află într-o avansată stare de degradare și pentru care există riscul semnificativ de a dispărea în timp scurt. Din păcate, ani mulți de dezinteres administrativ și politic ne-au adus în situația actuală în care, din cauza lipsei de fonduri, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale se află în imposibilitatea de a exercita dreptul de preemțiune cu privire la imobile monumente istorice și bunuri culturale mobile clasate, statul român pierzând astfel șansa de a achiziționa bunuri de valoare inestimabilă pentru patrimoniul său cultural".

Chiar în anul în care se sărbătorește Centenarul Marii Uniri, casa în care s-a născut Constantin Brâncuși, la Hobița, în județul Gorj, s-a prăbușit. Aflată în aceeași curte în care a fost ridicată Casa Memorială, construcția din lemn originală este în proprietate privată și, de la un an la altul, au dispărut acoperișul și, acum, unul dintre pereți.

Constantin Brâncuşi, născut pe 19 februarie 1876, în localitatea Hobiţa, judeţul Gorj, și decedat pe 16 martie 1957, la Paris, este considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea.