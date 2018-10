Meleşcanu: Am avut o întâlnire privată cu George Maior / Evaluarea activităţii - finalizată în 2-3 săptămâni

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, vineri, că a avut o discuţie privată cu ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, menţionând că nu poate da un răspuns privind activitatea ambasadorului, având în vedere că este în curs o evaluare care va fi gata în 2-3 săptămâni, relatează Agerpres. Întrebat dacă apreciază că funcția sa de ministru depinde de rechemarea lui George Maior, Meleșcanu a răspuns că nu se teme de remaniere și că „ar fi totuși mult prea mult”, potrivit Mediafax.

Întrebat în legătură cu nemulţumirile că nu a declanşat procedura de rechemare a ambasadorului George Maior, Meleşcanu a precizat că "procedura de rechemare este iniţiată la nivelul preşedintelui care numeşte şi recheamă ambasadorii".

"Ceea ce am făcut a fost să analizăm care sunt problemele care au apărut şi care au creat şi reacţii la nivelul Parlamentului, cercetarea este în curs şi o să informăm", a subliniat Meleşcanu.

El a spus că a avut o întâlnire cu George Maior în care l-a informat despre dezbaterea din Comisia de politică externă.

"Am dorit să-l informez despre discuţia care a avut loc în Comisia de politică externă, să-i prezint toate elementele şi să-i ascult şi argumentele dânsului. Nu pot să spun, a fost o discuţie privată", a adăugat ministrul de Externe.

Întrebat dacă este mulţumit de activitatea lui Maior, Meleşcanu a spus: "Sunt mai multe chestiuni, nu-i vorba de mulţumirea mea ca persoană".

"Ambasadorul într-o ţară importantă cum sunt SUA relaţionează cu foarte mulţi membri ai Guvernului, parlamentari şi am vrut să ştiu şi care sunt opiniile lor despre modul în care s-au desfăşurat activităţile atunci când au fost în vizită în America", a adăugat Meleşcanu, susţinând că nu poate da un răspuns cât timp se află în curs o cercetare.

El a mai spus că din partea autorităţilor americane opiniile sunt diferite în legătură cu activitatea lui George Maior.

"Autorităţile americane sunt diferite, fiecare are opinia lui, există şi aprecieri pozitive în problemele de apărare şi securitate. (...)Există tot felul de aprecieri, dar eu dau partea bună a paharului, partea plină", a punctat Meleşcanu.

El a mai spus că MAE face o evaluare în privinţa activităţii lui George Maior şi va face propuneri preşedintelui, menţionând că aceasta va fi gata în 2-3 săptămâni.

"Se face o evaluare şi se vor face propuneri din punctul nostru de vedere către preşedinte. (...) Cred că e vorba de 2-3 săptămâni, nu cred că este vorba de ceva foarte lung", a adăugat Meleşcanu.

Meleșcanu a menționat, totodată, că nu se teme de remaniere și că funcția de ministru „vine și pleacă”, potrivit Mediafax.

„Nu, eu nu mă tem de nimic, niciodată, pentru că nu am niciun fel de probleme. Evident că funcția de ministru vine și pleacă, am prezentat raportul nostru cu ce am făcut. Eu sunt mulțumit (de activitatea mea - n.r.), cu un singur regret, cu numirea de ambasadori, dar sper să reușesc și acest lucru cât mai rapid. Niciunul din liderii coaliției nu au exprimat niciun fel de critici negative la adresa funcționării MAE. În rest, au fost în presă diverse luări de poziție pe care le respect, dar nu le împărtășesc”, a spus Meleșcanu.

Întrebat dacă apreciază că funcția sa de ministru depinde de rechemarea lui George Maior, Meleșcanu a răspuns: „Sper să nu fie așa ceva, ar fi totuși mult prea mult”.