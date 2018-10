Toader anunță că a primit avizul CSM pentru Adina Florea: Va fi analizat luni, apoi se va decide

"Avizul sectiei pentru procurori a CSM, referitor la desemnarea dnei Adina Florea in functia de procuror-sef DNA, a fost primit la MJ. Avizul va fi analizat in cursul zilei de luni, apoi se va decide referitor la procedura aflata in derulare !", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, luni, negativ propunerea de numire a Adinei Florea la conducerera Direcţiei Naţionale Anticorupţie.Anterior, Tudorel Toader anunța însă că va înainta preşedintelui propunerea de numire a Adinei Florea la DNA, indiferent de avizul CSM.