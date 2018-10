VIDEO FOTOGALERIE Circa 150 de pensionari protestează în Piața Victoriei, cerând majorarea pensiilor cu 45% / Se scandează „Jos PSD”

UPDATE 12:50 Care sunt principalele revendicări ale pensionarilor din Piața Victoriei

creșterea punctului de pensie la 45%

creșterea numărului de bilete de tratament

Revederea calcului punctaj lunar

Desființarea legii pensiilor speciale care, în opinia acestora, „nu înseamnă decât discriminare„ Într-un discurs susținut de la tribună, un pensionar a acuzat neîndeplinirea programului de guvernare al PSD „privind creșterea nivelului de trai”, „votat de pensionari în decembrie 2016”, precum și lipsa „deschiderii și a unui parteneriat cu cele trei organizații ale pensionarilor civili în ce privește elaorarea proiectului legii pensiilor”.



Pensionarii cer să fie primiți în ședința de guvern în care se va discuta legea Pensiilor pentru a-și putea expune punctul de vedere.

Pe un banner al pensionarilor Tăriceanu este lăudat, în timp ce Dragnea era pus pe același loc cu Băsescu, iar pe altul scria "Noi v-am votat, voi ne-ați mințit".

















„Pentru mărirea pensiei. Am muncit peste 35 de ani cotizat și am pensia de 969 de lei. Am fost și economist, n-am fost paznic. Ce rău îmi pare de țara asta! Sunt din Slatina. Am venit pentru ce au promis și nu dau”, a spus o pensionară, citată de agenția Mediafax.

Mai mulți pensionari scandează "Jos PSD", în timp ce de la tribună se țin discursuri ale diferiților reprezentanți ai asociației de pensionari.În mulțimea de circa 150 de persoane unii fac semne și abordează alți participanți să nu scandeze de nici un partid politic.„Cer să ne mărească pensiile cu 45%, că așa au promis. Eu am lucrat la primărie 29 de ani. Sunt tot din Slatina”, a spus Florica.„Am venit pentru că uitați cum scrie: 45% din salariul brut pe economie, produs în viitoarea Lege a pensiilor care este proiect de lege. Noul Guvern vrea să elimine această prevedere care este în 263/2010. Oricum suntem sub salariul mediu brut pe economie ca pensie. În 2017, salariul mediu era de 3000 de lei și punctul de pensie e 1.100. Oricum vrea, nici legal nu putem să cerem. Am lucrat 36 de ani și grupa de muncă 42. Am lucrat în domeniul metalurgiei. Nu îmi ajunge salariul. Doar pentru datorii și să mănânc. Doamna ministru a dat legea care a spus că majorează toate pensiile cu grupa I și grupa a II-a. Am auzit cu urechile mele. Legea a apărut și nu mărește decât la grupele speciale”, a spus un pensionar din Târgoviște, venit la București pentru protest.