Tăriceanu: Observaţiile Comisiei de la Veneţia pe legile justiţiei nu se referă la probleme de constituţionalitate

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că niciuna dintre observaţiile din raportul preliminar al Comisiei de la Veneţia referitor la legile justiţiei nu se referă la probleme de constituţionalitate, organismul sesizând "probleme de natură tehnică sau de opţiuni politice", relatează Agerpres.

"Domnul Toader ne-a făcut o informare (n.r. - săptămâna trecută), dar între timp nu a apărut nimic nou, o informare succintă despre ce a apărut la Strasbourg cu membrii Comisiei de la Veneţia. Eu am stat şi am recitit raportul preliminar. Am văzut observaţiile făcute de Comisia de la Veneţia şi pot să vă spun următorul lucru. Niciuna dintre observaţiile din raportul preliminar nu se referă la probleme de constituţionalitate. Ar fi fost într-un fel şi puţin deplasat, având în vedere că România a fost cred că prima ţara care a apelat la avizul Comisiei de la Veneţia după şi-a întocmit proiectul de Constituţie din 1991. Dacă Constituţia a fost atunci găsită în regulă, acum ar fi greu ca cineva şi să spună că nu este bine. Observaţiile din avizul preliminar nu ridică probleme de constituţionalitate. Ele ridică, mai degrabă, probleme de natură tehnică sau de opţiuni politice", a spus Tăriceanu luni la Senat.

El a exemplificat cu procedura de numire şi revocare a procurorului general.

"Se spune că modificarea reduce rolul preşedintelui în această procedură şi întăreşte rolul ministrului. După cum ştiţi, procedura prevăzută în legile justiţiei este următoarea: ministrul propune, CSM dă aviz şi preşedintele aprobă, dar poate refuza o singura dată - lucru care nu era prevăzut în forma veche a legii. Comisia de la Veneţia spune că se afectează controlul şi echilibrul reciproc al puterilor pentru că preşedintele este de altă culoare politică decât majoritatea. Dar nu ştiu dacă peste un an va fi aceeaşi situaţie. Justificarea pe care o dă Comisia de la Veneţia, faţă de care am respect (...), dar în cazul ăsta, îmi pare rău, e o justificare care nu stă în picioare. E o chestiune de opţiune politică, de alegere politică. (...) Controlul legitim este al Curţii Constituţionale. Comisia de la Veneţia nu dă decât o opinie. Şi în cazul acesta nu este o opinie juridică, ci este o opinie politică", a adăugat Tăriceanu.

De asemenea, Tăriceanu a spus că sesizările la CCR "se fac prea prea frecvent".

"Se încearcă introducerea CCR de către Opoziţie într-un joc politic atunci când este vorba de o alegere făcută de o majoritate în mod democratic", a mai spus Tăriceanu.