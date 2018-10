Manda despre participarea la referendum: Atât s-a putut / Sper să fiu în continuare socru mare, că am un băiat

Senatorul PSD, Claudiu Manda, a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, că speră să fie în continuare socru mare din partea băiatului său și că cei care au votat la referendumul pentru definirea familiei „nu sunt toți votanții PSD”, dar că ”atât s-a putut”, relatează Mediafax.

„Sper să fiu în continuare socru mare, că am un băiat. Cred că o să fiu socru mare așa cum îl știu pe baiatul meu. Pot să spun că nu este o vină a Guvernului pentru că am văzut că se cere demisia Guvernului. Nu are cum să fie vina Guvernului pentru că era obligația guvernului de organiza referendumul atâta timp cât avem o inițiativă cetățenească, pe de o parte, avem un vot în Parlament, pe de altă parte”, a declarat Claudiu Manda.

Președintele PSD Dolj, Claudiu Manda, a precizat că în județul Dolj social-democrații s-au implicat în acțiuni de informare privind referendumul pentru familie.

„Cel puțin în ceea ce privește rezultatul, pot să spun că la Dolj colegii mei s-au implicat. Avem 142 de mii de persoane prezente la vot în condițiile în care PSD a obțint la ultimele alegeri 153 de mii de voturi. Sigur că PSD putea să asigure cvorumul. Eu le mulțumesc celor care s-au implicat, inclusiv celor din Disapora. Acesta este rezultatul și trebuie să ținem cot de el. (...) Am avut o participare care nu este de 30%, dar dacă ne raportăm la ceea ce poate PSD să facă în Dolj cred că suntem bine. Cei care au venit la vot în Dolj nu sunt votanți PSD. Atâta s-a putut”, a spus Manda.

Cât priveşte o analiză în PSD după rezultatul acestui vot, Manda a precizat că acest lucru se va face în mod clar.

”Este foarte clar că vom discuta la nivelul partidului ce a însemnat acest rezultat, deşi acest referendum nu a fost asumat de partid, partidul a asumat doar că poate să facă o campanie de informare", a afirmat social-democratul.