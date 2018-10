Adina Florea, la CSM: N-au trecut prin mâna mea acte clasificate / Protocoalele adaugă la lege

Adina Florea, propusă la șefia DNA, a declarat, luni, că funcția de șef al structurii de securitate de la Parchetul Curții de Apel Constanța, pe care a deținut-o, a fost una "mai mult decorativă", precizând că prin mâna sa nu au trecut documente clasificate, scrie Mediafax. Aceasta a adăugat în faţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, că protocoalele încheiate între SRI şi alte instituţii "adaugă la lege".

Solicitată să spună care este părerea sa despre protocoalele secrete încheiate în condițiile în care a fost procuror general adjunct la Parchetul Curții de Apel Constanța și șeful structurii de securitate al acestui parchet, Adina Florea a răspuns: "Opinia despre protocoale, nu pot să formulez o opinie pentru că nu cunosc despre ce e vorba în ele. Dacă ne referim la cele despre care vorbim, am spus cum văd eu lucrurile, aceste proctocoale SRI-PG adaugă la lege. Revenind la calitatea mea de șef al structurii de securitate, nu pot să vă spun exact perioada, dar da, am fost, era o funcție mai mult decorativă, nu au trecut prin mâna mea documentele clasificate. Rolul meu se rezuma strict la lege, alte atribuții nu am îndeplinit".

Anterior, Adina Florea i-a transmis procurorului general că este dezinformat privitor la protocolul dintre PG și SRI din 2016, precizând că acesta nu a fost prelucrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, de unde ea provine, ci doar o adresă.

"Ați fost dezinformat. La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, protocolul din 2016 nu a fost prelucrat, a fost prelucrată doar o adresă, cel puțin protocolul din 2016 nu a fost prelucrat. A fost prelucrată adresa prin care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat acest protocol", a declarat Adina Florea, în cadrul interviului din Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

În replică, Augustin Lazăr i-a cerut să precizeze dacă s-a simţit afectată de aceste protocoale secrete sau dacă nu a putut soluţiona dosare din cauza acestora. "V-aţi simţit obligată să faceți ceva ilegal? V-aţi simţit afectată? Aţi simţit nevoia să ştiţi ce conţine acest protocol şi nu aţi putut soluţiona dosarele?", a întrebat procurorul general.

"Protocoalele reprezintă o metodologie de lucru. Pe baza acestei metodologii, alta decât decât Codul de procedură penală, s-a creat posibiltiatea reală de a se organiza sau de a se delega activităţi ale procurorilor către alte structuri decât cele stabilite de Codul de procedură penală”, a răspuns Adina Florea.





Schimbul de replici vine în contextul în care Augustin Lazăr a anunţat în 7 septembrie că Parchetul General face verificări la lângă Curtea de Apel Constanţa, acolo de unde ar fi putut să fie transmis protocolul secret din 2016 între SRI şi PG şi care a apărut ulterior pe pagina de Facebook a lui Darius Vâlcov. Tot de la acea instanţă provine şi Adina Florea.