Asociațiile Accept și MozaiQ salută rezultatul referendumului pentru familie: Românii au respins ura prin #boicot

„Împreună, prin #boicot, am arătat că noi, cetățenii, dorim o Românie a valorilor democratice, o țară în care respectul, egalitatea și bunul simț ghidează societatea. Astăzi am arătat că nu putem fi păcăliți de o agendă politică care ne îndeamnă la ură și dezbinare, am arătat că cei mai mulți dintre noi credem că drepturile omului nu se votează la referendum. Electoratul și-a afirmat, încă o dată, atașamentul față de parcursul european al țării noastre și față de valorile noastre comune, bazate pe demnitatea fiecărui om, indiferent de orientarea sa sexuală, spune ​Asociația Accept într-un comunicat remis duminică seară, după încheierea votului.







În final, Asociația Accept mulțumește „artiștilor, personalităților din viața publică și politică ce s-au alăturat campaniei #boicot. De asemenea, suntem mândri să facem parte dintr-o societate civilă de drepturile omului care a stat acasă unită în fața pericolului populismului. Organizații anti-corupție, pentru drepturile femeilor, pentru drepturile copiilor, și multe altele, au susținut în ultimii trei ani egalitatea comunității LGBTI și au fost vitale în efortul comun de a proteja democrația din România”.









UPDATE - Asociația MozaiQ salută la rândul său rezultatul referendumului: Victorie pentru democrația din România!





Redăm integral comunicatul remis duminică seara asociația de pentru drepturile persoanelor LGBT MozaiQ:



„Asociația MozaiQ aplaudă rezultatul de astăzi al referendumului privind modificarea definiției familiei din Constituție! Rezultatele ne arată că românii au respins ura și dezbinarea în societate și nu au legitimat prin prezența lor un act politic menit să stigmatizeze și să discrimineze comunitatea LGBT. Prin susținerea campaniei #boicot, cetățenii României au tras un semnal extrem de clar cu privire la atașamentul lor față de valorile europene și democratice. Forțele conservatoare din România primesc astăzi un NU categoric din partea cetățenilor, ceea ce ne redă speranța că România viitoare este una a diversității, a respectului față de toate minoritățile și a oportunităților egale pentru toți.



Victoria de astăzi este victoria întregii societăți și a societății civile din România, iar prin rezultatele de astăzi declarăm toți, uniți, în anul Centenarului, că drepturile omului nu se votează, că minoritățile trebuie protejate, că drepturile reproductive ale femeilor nu pot fi puse sub semnul întrebării și că libertățile fundamentale ale cetățenilor trebuie să fie garantate de toate instituțiile statului. Nu avem cum să remarcăm că astăzi societatea românească se află cu un pas înaintea elitelor politice, care au eșuat în misiunea lor de a îi reprezenta pe toți cetățenii. Prin permiterea desfășurării acestui referendum clasa politică a arătat că este deconectată de la realitățile de zi cu zi ale cetății.



În același timp, astăzi reiterăm, că separația dintre stat și biserică este și trebuie să rămână un principiu de bază pentru democrația românească. Cultele nu trebuie să legifereze, nu trebuie să fie implicate în procesul electoral, nu trebuie să fie partizane politic, la fel cum politicul nu are ce căuta în biserică pentru a strânge voturi. Preoții nu trebuie să mai fie agenți electorali. Doar printr-un astfel de echilibru putem asigura că dreptul fundamental la libertate religioasă este garantat.



De-a lungul întregului proces de modificare a Constituției, desfășurat pe perioada a trei ani, comunitatea LGBT din România s-a văzut de multe ori demonizată, pusă la zid, făcută țap ispășitor pentru toate problemele sociale ale României. Campania electorală din ultimele patru săptămâni a intensificat discursul urii față de comunitatea LGBT. Astăzi lucrurile acestea trebuie să se oprească. Ne-am câștigat astăzi dreptul de a fi trați ca cetățeni egali în fața legii, ca interlocutori egali în relația noastră cu statul și cu alte entități sociale. Problemele noastre contează, iar la 17 ani de la dezincriminarea homosexualității, nu mai putem fi dați la o parte și ignorați.



Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Constituțională spun răspicat prin decizii emise în ultimii ani că statul român trebuie să recunoască legal și familiile formate din persoane de același sex. Statul român are obligația de a legaliza DE URGENȚĂ parteneriatele civile, pentru a asigura un cadru legal demn pentru toți cetățenii, inclusiv persoanele LGBT.



„Astăzi cetățenii României ne-au arătat că drepturile persoanelor LGBT nu pot fi obiectul unor jocuri politice. Clasa politică trebuie să se reconecteze la cetățenii pe care îi reprezintă. Semnalul transmis cu prilejul acestui referendum este unul de susținere față de minoritățile sexuale și de gen, ale căror probleme reale trebuie adresate de urgență. România este obligată să ofere o formă cuplurilor de același, legalizarea parteneriatul civil devenind o prioritate imediată” a declarat Robert Rațiu, președinte MozaiQ.



Bătălia pentru comunitatea LGBT nu se oprește aici. Problemele cu care se confruntă comunitatea noastră sunt numeroase și nu suportă amânare. Astăzi, persoanele transgender din România încă se confruntă cu probleme de acces la sănătate, acces la educație, acces pe piața muncii. Tinerii LGBT din România sunt adeseori țintele violeței fizice și emoționale a colegilor, profesorilor li a părinților care le resping orientarea sexuală ori identitiatea de gen. România nu are încă adoptat un plan național HIV/SIDA, condamnând mii de persoane la o viață incertă și servicii medicale precare. Prin urmare, solicităm statului modificarea codului civil pentru a simplifica procesul de modificare a actelor de stare civilă, solicităm programe inclusive din partea Ministerului Educației, Ministerul Sănătății trebuie să adopte planul național HIV/SIDA cu proiecte de prevenție bugetate.



La final nu avem cum să nu mulțumim organizațiilor, voluntarilor, oamenilor de bine, a membrilor și delegaților USR și tuturor aliaților comunității LGBTcare au făcut victoria de astăzi posibilă. Mobilizarea din acești trei ani și mai accentuat din această campanie electorală ne dă speranță în viitorul României, în care grupuri diverse colaborează pentru binele general și în care diferențele dintre noi ne unesc, nu ne separă.”



Potrivit Accept, „prezența scăzută la referendumul pentru familia tradițională demonstrează că, în realitate, românii sunt foarte îngrijorați pentru problemele familiilor lor. Dar îi preocupă protecția reală a familiei, greu încercată de condițiile sociale și economice din țara noastră, și nu protecția ei prin modificarea inutilă a unui articol din Constituție. Românii nu pot fi păcăliți de ură, ci au nevoie de protecția substanțială a familiilor lor”.„Comunitatea persoanelor gay, lesbiene, bisexuale și transgender face parte din populația acestei țări, și are în rândul ei numeroase familii care, la acest moment, sunt total lipsite de recunoaștere legală și protecție juridică. Este timpul ca statul român, prin autoritățile competente, să asigure drepturi și obligații egale pentru cuplurile de același sex”, a declarat Florin Buhuceanu, președintele Asociației Accept, citat în comunicat.