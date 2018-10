Reportaj

Comuna Stoenești, Giurgiu, 40 de km distanță de București. Îmbrăcat într-un trening albastru, în fața secției de votare stă primarul comunei, Ilie Ene. Se uită atent cine vine la vot, întră în vorbă, se mișcă agitat de la stânga la dreapta. ”Am îndemnat oamenii la vot. Este interzis? Le-am zis să vină să voteze. Este important pentru noi ca nație să treacă acest referendum”, spune acesta.

Crede că nu a făcut nimic greșit. Principala lui luptă este cu Lina Vdovîi, observator la secția de votare pe care primarul o păzește. Este iritat că aceasta i-a atras atenția care sunt prevederile legale și cel mai probabil, că stă acolo.

Lina a observat mai multe nereguli și a făcut sesizări, ceea ce a deranjat. ”Primarul localității a stat vizavi de secție timp de cel puțin jumătate de oră timp în care a întrebat pe toată lumea care a trecut pe lângă el dacă a fost la vot, să meargă la vot, de ce nu se duce la vot. Apoi a intrat în secție și a încercat să mă intimideze. După ce i-am spus că sunt observator independent, iar ceea ce face nu este legal, toți membrii comisiei au devenit foarte tensionați, au început cu tot felul de intimidări, că mă pun la colț. În cabină au intrat două persoane care nu prezentau niciun fel de imobilitate, deci puteau să voteze separat. Când i-am atenționat, șeful comisiei s-a răstit la mine. Suspiciunea este că am regăsit aceleași adrese și în alte localități, la alte secții, de exemplu în Petru Rareș, unde am fost aseară și erau foarte mulți pe listele suplimentare. Noi nu putem să comparăm fiindcă nu am reușit să rețin toată adresa, dar este aceeași stradă și același sector. Am depus o plângere, dacă sunt același adrese, avem turism electoral”, spune aceasta.

Primarul spune că nu s-a făcut turism electoral. ”Sunt foarte mulți pe listele suplimentare, dacă facem o analiză, sunt tot locuitori ai acestei comune, pentru că sunt copii, prieteni care vin la părinți și nu se duc la București să voteze, vin aici dacă tot au venit în weekend. Sau sunt cei cu casă de vacanță. Trebuie să avem niște dovezi când acuzăm. Aici sunt 2000 de locuitori, ne cunoaștem ca într-o familie. Media de vârstă este înaintată. Mai sunt vecini care aduc bătrânii la vot”, explică edilul.

Lângă secția de votare este biserica, iar vizavi cârciuma. Lina a mers și la slujbă să vadă atmosfera, care este mesajul preotului. Primarul a văzut și a intrat repede în altar ca să-l avertizeze pe preot că este prezent un străin, spune Lina. Edilul nu recunoaște. ”Vin în fiecare duminică la biserică. Am mers să mă ”miluiască” și să-mi dea binecuvântarea. Eu sunt ortodox”, spune primarul. Preotul a îndemnat oamenii să meargă la vot în timpul predicii.

Până la ora 12.00, primarul spune că prezența la vot în comună a fost de circa 30%. În frunte cu conducătorul lor, oamenii se declară împotriva căsătoriilor între persoane de același sex și cred că homosexualii le vor adopta copiii.

”Am votat fiindcă nu sunt de acord ca căsătoria să fie între doi bărbați sau două femei și este cu atât mai grav unde sunt doi bărbați, să le dea dreptul să înfieze un copil. Ce să spună copilul ăla când îl întreabă cine e mama? E greu. Copilul ăla va fi tot timpul traumatizat. După acest referendum în lege va spune că căsătoria este între un bărbat și o femeie. Prostituția, homosexualitatea au fost de când lumea și pământul. Nu poate să le interzică nimeni. Fiecare face ce vrea înăuntru, dar nu sunt de acord în public, cu oficializarea a așa ceva. În rest fiecare face ce vrea, unde vrea, cum vrea. Este corpul lui”, spune primarul Ilie Ene.

Oamenii sunt mândri că în comuna lor nu sunt homosexuali, deși spun că nu au cunoscut niciodată unul .

”Am votat pentru viitorul copiilor. Nu sunt de acord cu căsătoria între ambele sexe. Este urât. Nu vreau să ajungă copilul meu așa. Afectează copilul. Hai să fim serioși să vadă doi băieți că se sărută între ei. Nu avem homosexuali în comună, nu am cunoscut niciunul și nici nu aș vrea”, spune Pitulan Florin, un tânăr care a venit împreună cu soția și copilul la vot.

Soția, Cătălina Pitulan, îi împărtășește punctul de vedere. ”Nu sunt de acord cu această lege privind căsătoria între ambele sexe. Mi se pare total deplasat. De când este lumea este lăsat femeie cu bărbat și suntem lăsați să ne înmulțim. Nu cred că nici copii noștri ar avea ce să învețe din treaba asta. Nu am nimic cu ei, nu îi judec, să trăiască într-o de asta, fără să vadă și ceilalți și să creadă că este un lucru bun. Am cunoscut pe cineva, doar că nu se afișa în public și asta mi se pare complet deplasat să le dăm voie să se afișeze în public și să implementeze în mintea copiilor că ar fi ceva normal. Sper ca prin acest referendum să nu se întâmple asta în România și nici în alte țări. Să trăiască pe ascuns fără să știe toată lumea”,

Alții nici nu știu de ce au venit la vot ”Acum mă duc să votez. Nu-mi dau seama ce va schimba referendumul, dar sunt dator să vin la vot. Dacă nu vin, sunt zic că sunt rău voitor, țara asta zice. Nu știu ce se va schimba, ori e bine, ori e rău, știe ăia mai descurcăreți”, spune Ioniță Gheorghe, 82 ani.

După ce treci de secția de votare, în comună lucrurile revin la normal. Pe maginea drumului, câțiva bărbați stau de vorbă cu berile în mână. Un pic mai sus, într-o curte, o femeie despică lemne cu toporul. Copilul o ajută și cară bucățile sparte.