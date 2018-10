​REPORTAJ În dimineața referendumului la biserică: "Degeaba și-a vărsat Ștefan cel Mare sângele? Să ajungem să spunem că Georgică și Costel fac o familie?" Plus: Cum au fost chemați credincioșii să spele geamurile bisericii

​Lume multă, majoritatea persoane în vârstă, duminică dimineață, la o biserică ortodoxă dintr-un cartier din București. Printre numeroșii pensionari se amestecă și câțiva tineri, unii cu copii mici în brațe. Oamenii ascultă slujba, se închină, unii au adus pachete cu pomana. La finalul slujbei, inevitabilul se produce: preotul amintește, în predica sa, că "astăzi este un important referendum pentru susținerea familiei tradiționale". Preotul îi îndeamnă pe cei prezenți să meargă și să își exprime dreptul la vot "după cum credeți", dar nu uită să întrebe: "Degeaba și-au vărsat sângele strămoșii noștri, Ștefan cel Mare? Ca să ajungem să spune astăzi că Georgică și cu Costel fac o familie?"









În ceea ce privește referendumul pentru familia tradițională, preotul subliniază, în predica sa, că "n-avem nimic cu nimeni, noi ne apărăm dreptul nostru", dar imediat dă un exemplu pentru care îi roagă pe cei prezenți "să îl ierte": "Am să vă rog să mă iertați că folosesc acest exemplu, și poate că marea majoritate care sunt de la țară știți că în curțile de la țară oamenii au și gâște, și rațe, și tot felul la un loc. Dacă cumva vreunul dintr-o specie are înclinații către o altă specie, ăla dispare din curte imediat."





N-avem nimic cu nimeni, noi ne apărăm dreptul nostru. De aceea spun că foarte ușor sunt influențați oamenii. Tinerii noștri fac religie de aproape 30 de ani, de la Revoluție. N-au învățat nimic. Să nu le spui de Dumnezeu, să nu le spui de spovedit, să nu le spui de zi de post. Să nu le spui de nimic. Pentru că în tot ceea ce se petrece, ei cred că biserica cu popii ei sunt vinovați, că ei fac aceste reguli. Astea sunt de 2.000 de ani, de la Mântuitorul Iisus, așa au fost și trebuie păstrate. Câți dintre dumneavoastră nu aveți un lucru de mare preț de la bunicii dumneavoastră, de la părinți, și țineți la el ca la ochii din cap? Așa este credința noastră strămoșească. Degeaba și-au vărsat sângele strămoșii noștri, Ștefan cel Mare? Ca să ajungem să spune astăzi că Georgică și cu Costel fac o familie? Așa vreți să ajungem? De aceea, să luăm aminte: să îndemnăm pe fiecare, după cum credeți, să mergeți și să vă exprimați acest drept la vot pentru a se face această uniune dintre bărbat și femeie. Se va face, se va face. Nu se va face, va fi trist și dureros. Când ne vom aduce aminte, vom spune că am avut o șansă și am pierdut-o, așa se întâmplă.













Credincioșii, chemați să spele geamurile bisericii și să doneze bani pentru facturi

El amintește, în predică, și de lucrările care se fac la biserica unde slujește și de faptul că oamenii sunt nerăbdători ca aceasta să fie gata, dar pentru asta ar trebui să contribuie cu bani: "Sunt multe lucrări, dar observăm aceeași mentalitate a oamenilor: când e gata, când e gata? Mai intervine câte cineva și spune: 'Când o să dați și dumneavoastră un bănuț la biserică o să fie gata. Dar dacă nu...' Deci mentalitatea este aceea de care v-am spus, și sunt mulți așa, care cred că la biserică plouă cu bani."





La finalul predicii, preotul cere ajutorul credincioșilor pentru a șterge geamurile bisericii: "Și pentru că am vorbit despre finalizarea în parte a lucrărilor, avem nevoie și noi săptămâna aceasta de câteva doamne sau domni să ștergem geamurile și să ștergem granitul care s-a mai murdărit. Ieri am avut o doamnă, dar este mai dificil să pui o doamnă de 70 de ani să se urce pe scară. Poate tineretul. De regulă, când anunți așa, lumea zice: 'lasă că mă duc eu într-o zi', și uită. Haideți să stabilim o zi de comun acord: vreți marți? Cine poate, marți de dimineață, la ora 8. Eu sunt aici." Din biserică se aude doar un "Da" timid al unei doamne.





A doua oprire, la secția de votare: Puțin peste 10 oameni într-o jumătate de oră

A doua oprire, la secția de votare aflată la nici 10 minute de mers pe jos de biserică. Curtea școlii unde a fost organizată secția de votare e pustie, la fel ca în toate celelalte duminici.





Rar, pe poartă mai intră câte un cetățean care vrea să își exprime dreptul la vot. Într-o jumătate de oră, am numărat puțini peste 10-15. Cei mai mulți dintre ei, persoane în vârstă, unii singuri, alții veniți câte doi, unii mergând în baston. Doar 2-3 tineri au intrat pe ușa secției de votare.













Unii dintre votanții de la referendum nu sunt foarte vorbăreți, alții povestesc că au venit pentru că așa au auzit la televizor că e bine. O pensionară e mândră de votul ei: "Cum, să ajungem să se pupe bărbat cu bărbat pe stradă? De când sunt nu s-a auzit de așa ceva. De-asta am venit."













