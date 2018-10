Tabloul controversat cu Viorica Dăncilă, pictat de un copil. Unde a fost expus

Citeste pe Stirile ProTv

A fost Noaptea Albă a Galeriilor în Capitală, unde bucureştenii au fost invitaţi să ia parte la un traseu nocturn în compania artei contemporane. La Galeria Romniceanu mai mulţi copii talentaţi au transpus, în zece lucrări colective, lumea văzută prin ochii lor.“Eu am desenat nişte omuleţi la acea lucrare cu pisica, cei de jos care cara nişte maşini pe spate. Să nu mai polueze mediu şi să l păstreze mai curat”, spune o fetiţă.“Am vrut să o exprim pe doamna prim ministru Viorica Dăncilă la care am lucrat, mai întâi am început cu o schiţă apoi am pictat direct pe pânză”, spune un băiat.Viorica Dăncilă apare în rochie roz cu o svastică în piept.