Monica Dajbog (MAI): Nu se poate vota de mai multe ori la referendum; fapta se pedepseşte cu închisoarea

De altfel, acest mesaj a fost inclus de MAI şi pe afişele campaniei derulate de Autoritatea Electorală Permanentă."Cetăţenii pot vota în localitatea de domiciliu la secţia de votare unde sunt arondaţi, conform listelor electorale permanente, iar cei care sunt plecaţi în altă localitate pot să îşi exercite dreptul la vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, fiind trecuţi pe lista suplimentară", a precizat Dajbog, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul MAI.Ea a explicat că o persoană care are domiciliul în Bucureşti şi în zilele referendumului se află în Capitală poate vota doar la secţia unde este arondată, nu la altă secţie. Dacă însă persoana care are domiciliul în Bucureşti în ziua votării se află într-o altă localitate decât cea de domiciliu poate să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, urmând să fie trecută pe lista electorală suplimentară."Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare din ţară în baza unuia dintre următoarele acte, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare, precum şi paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar şi paşaportul simplu electronic, toate trei cu menţionarea ţării de domiciliu", a mai spus Dajbog.Purtătorul de cuvânt al MAI a reamintit că, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care nu au carte de identitate valabilă şi doresc să participe la referendum, serviciile pentru evidenţa persoanelor vor lucra cu publicul atât sâmbătă, cât şi duminică, între orele 7.00 şi 21.00.Pot participa la referendum toţi cetăţenii români care au deja vârsta de 18 ani sau care împlinesc această vârstă în ziua în care merg la vot.Potrivit legii, nu au dreptul să voteze debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate care vor să voteze, precum şi cele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă, asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, pot vota prin intermediul urnei speciale. "Cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau invaliditate se depun la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare, însoţite de copii ale actelor care dovedesc starea de sănătate sau invaliditate. Cererile se pot depune de către orice persoană, în orice zi a votării, cu suficient timp înaintea de încheierea votării. Reamintim că urna specială trebuie să se afle în secţia de votare la ora încheierii votării, respectiv ora 21,00", a spus Monica Dajbog.Echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare se va deplasa cu urna specială însoţită permanent de efective ale MAI.