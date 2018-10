Judecătorul C.Udrea: În activitatea mea, am găsit documente cu nume de procurori acoperiți

„În decursul activității mele, am găsit documente - vă daţi seama, nu pot vorbi deocamdată, înseamnă să devoalez un secret de stat -, am găsit nume de procurori acoperiţi, ofiţeri ai SRI. Am spus acest lucru în mijloace publice, media, la televiziunea naţională. Nimeni n-a vrut să intervină. Există ( procurori acoperiţi -n.r.), sunt documente în sensul acesta. Și acelaşi procuror general ( Augustin Lazăr -n.r.) a spus că nu există protocoale. Uitaţi-vă că unul dintre ele chiar el l-a semnat, din 2016. E declasificat acum. De aceea se zbat ca peştele pe uscat să nu se treacă la niciun demers”, a declarat judecătorul Constantin Udrea, pentru Mediafax.Judecătorul colonel magistrat a vorbit și despre protocoalele secrete care, arată acesta, i-au permis ofițerului SRI să conducă un proces penal.„În loc ca procurorul să conducă procesul penal, prin manipularea probei, modalitatea prin care vă spuneam, o conduce SRI. Aceste lucruri sunt inadmisibile. Ceea ce mă surprinde este că susţinătorii protocoalelor, nu numai semnatarii - susţinătorii care sunt din rândul procurorilor, am înţeles că sunt şi din rândul unor judecători sau unora din presă - nu vin cu argumente: ,,Domnule, acest protocol este viabil este în concordanţă cu Constituţia, este strict secret pentru că iată ce interese majore proteja”, a declarat Constantin Udrea.Judecătorul colonel magistrat de la Curtea Militară de Apel București a dat detalii, în cadrul unui interviu în exclusivitate pentru Mediafax, despre echipele operative mixte, despre manipularea probelor, dar și despre care ar trebui să fie, în viziunea sa, soarta protocoalelor secrete.