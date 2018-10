UPDATE: Toader susține că nu a discutat despre OUG privind amnistia cu Dragnea și Tăriceanu: Nu a existat și nu există la MJ așa ceva / Nu eu decid oportunitatea

Referitor la discuțiile cu reprezentanții comisiei și OUG pe legile justiției, Tudorel Toader a spus că avem avizul preliminar al comisiei, se definitivează în perioada 16-18 octombrie raportul acestui for.

El a explicat că ar fi convenit cu oficialii europenei găsirea unor soluții legislative prin care să fie preluate unele opinii cuprinse în avizul preliminar și a transmis acest lucru liderilor coaliției.



”Nu vorbim de cod penal și cod de procedură penală. Am convenit cu cei de la comisie anumite soluții legislative pe care să le preluăm din aviz și am comunicat liderilor alianței ce am convenit (...) Nu vă voi spune ce conține OUG pentru ca membrii CSM să nu afle din presă. Sunt propunerile cu care m-am dus eu, nu mi le-au dat dânșii. (...) Vom prelua ceea ce trebuie, ceea ce se poate prelua”, a declarat Toader.







Întrebat în legătură cu posibilitatea unei OUG privind protocoalele SRI și revizuirea hotărârilor judecătorești date în baza acestora, Tudorel Toader a comentat că Guvernul nu se poate substitui Parlamentului în această privință.



”Nu uitați că guvernul nu se poate substitui parlamentului în procesul de legiferare. (...) Guvernul nu poate prelua de la legiuitor ceea ce are în dezbatere. Există în parlament în dezbatere pe OUG 6, aia cu protocoalele

deci guvernul nu se poate susbtiui legiuitorului”, a comentat ministrul justiției.









La insistențele presei cu privire la posibilitatea ca guvernul să emită o astfel de OUG sau dacă aceasta se impune, în opinia sa, Toader a refuzat să dea un răspuns tranșant.”Domnule, un act normativ are în el două componente - o componentă de oportunitate, decizie care cade în sarcina decidentului, și o componentă de constituționalitate. Nu este în sarcina mea să decid nici oportunitatea, nici constituționalitatea”, a spus el.În același timp, Toader a susținut că a discutat cu liderii coaliției doar despre rezultatele întâlnirii cu reprezentanții Comisiei de la Veneția.