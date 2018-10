Toader: Niciuna dintre soluțiile privind justiția declarate neconstituționale nu a plecat de la minister

Tudorel Toader a declarat, miercuri, că ministerul ceruse avizul Comisiei de la Veneția în draftul inițial al proiectelor de modificare a legilor justiției, acesta fiind modificat în Parlament. El a mai susținut că niciuna dintre soluțiile avansate de minister nu a fost invalidată de Curtea Constituțională, sugerând astfel că articolele declarate neconstituționale sunt rezultatul exclusiv al dezbaterilor din Parlament.





"La Ministerul Justiției am făcut două proiecte de lege în care am propus modificarea legilor justiției, am făcut draftul în care urma să se solicite avizul Comisiei de la Veneția. Comisia specială din Parlament a solicitat draftul, l-am dat electronic, tabelat, pe lege, a rămas la Comisie. Comisia a rupt proiectul în trei, a făcut trei proiecte și mai departe este ceea ce știm. Ce aș spune cu titlu personal este că dintre soluțiile legislative declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională în cele trei proiecte de legi, niciuna dintre propuneri nu a plecat de la Ministerul Justiției", a declarat Tudorel Toader, într-o conferință de presă, potrivit Mediafax.





Ministrul Justiției a precizat că întâlnirea cu reprezentanții Comisiei de la Veneția va avea loc miercuri, de la ora 14.00, pentru a vedea ce trebuie modificat în legile justiției.







Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat miercuri guvernul de la București, în plenul Parlamentul European care a dezbătut situația din România. El a spus că oficialii CE nu vor ezita să utilizeze toate mijloacele pe care le au la dispoziție în cazul în care autoritățile române nu vor ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția.







La dezbateri a fost prezent și ministrul Justiției, fără însă a interveni. În schimb, premierul Viorica Dăncilă a acuzat dezinformarea în ceea ce privește justiția din România. Ea a susținut însă că guvernul va ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția.