Reportaj Umbra Referendumului la țară. ”Decât să nu se mai ia la Primărie om cu bărbat. De asta fac Referen din ăsta. Dar nu sunt de acord”

Referendum 2018

”Dă-mi fată un pachet de Dero mare, patru pernuțe din alea de spălat și o din aia....o îngețată (nu e greșeală de redactare) pentru copilă...Cât face?”, întreabă fata de la coadă. Sunt în localitatea Borănești, încercând să aflu cum percep oamenii Referendumul ce stă să vină. ”Osutășaptezecidelei, da` repede că mă grăbesc.. !, zice vânzătoarea. După care, simțind Om Străin în magazin, se corectează rapid. Șaptesprezecelei, vă rog, zice, uitându-se fix în ochii mei. Pentru ea, eu eram Străinul care putea fi ce era mai rău: un angajat al ANAF, de pildă.





Îndepărtându-și un fir de praf imaginar de pe haină, doamna m-a întrebat din prima: ”Stimate domn, Dumneavoastră cu ce treburi pe la noi?”. Nu cu ce anume să vă servim. Direct, cum îi stă bine Antreprenorului.





Când a auzit că sunt de la presă, a zâmbit larg. Scăpase. A vrut chiar să-mi facă cinste cu o cafea, dar n-am lăsat-o.







În fața magazinului, o masă. La masă, dau de Romică. Era cu Nae, la una mică.



Mă prezint frumos, le fac cinste cu încă un rând ca să le câștig încrederea și îi întreb din prima dacă au auzit de Referendum. ”Referen...pentru ce?”, întreabă naivul Nae.







”Taci, bă, că tu ești...”, îl pune la punct Romică, arătând discret un deget spre tâmplă. ”Deci Domnu, noi am auzit de Referen..., adică deci s-a mai trimis și aiciea plicuri de le-a aruncat pe stradă pă la noi, că nu suntem nici noi deci....dar de mers, mergem, că până la urmă e Referen..., deci mai bem și noi după aia ceva... ”, zice Romică.





Dar stiți de ce se face Referendumul?, întreb? ”Sigur. Pentru căsătoriții ăia. Decât să nu se mai ia la Primărie om cu bărbat. De asta fac Referen. Dar eu nu sunt de acord cu asta...Că la noi în sat n-am văzut așa ceva!”





Păi, zic, și de ce se face atunci Referendumul?







”Nu știm! Dumneavoastră știți! Da` la noi nu e cazul că nu avem așa ceva. Da„ dacă asculți la radiu, în lume e nebunie. N-ați auzit cu furtunile astea de omoară sute de mii de morți? Acum câteva zile, în...cum îi spune mă...? În Donezia. Au dat la radiu acuma! Poate că și de asta...”, zice gânditorul Romică. ”Deci nu aveți cazuri de cupluri gay în comună?”, insist.

”Noooi??? Eu am nepoți, am familie! Poate cel mult s-o iau pe nevasta lui Nae, că-i prost! Da` cum să mă iau eu cu un bărbat...?”

Câți oameni sunt în Borănești?, întreb. ”Ei, nu mai sunt...poate un milion.... ” Câți??, insist.





”Aaa, în bani noi vreo o mie, se corectează rapid Romică. Oamenii sunt plecați prin străinătate face bani și vine de acolo de își face case. Uite casa asta, zice, aratându-mi o vilă cu turnulețe. Asta casă, dom`ne! E cu bani făcuți afară, nu e cu...







Ne vede Bibi, care oricum trecea prin zonă. N-are nicio treab[, dar aude despre ce e vorba și intervine voluntar. Ne spune cum în curând pleacă și ruda lui, Vasile, împreună cu băiatul, undeva în Franța. ”Mai un ban, mai o cerșală, mai o casă ...știți Dumneavoastră.” E o prostie cu Referendumul ăsta, adaugă Bibi. ...”Adică nu suntem proști. E decât niște bani cheltuiți aiurea. Păi cine e de acord cu căsătoria dintre același sex? Cum adică? Adică e ca și cum să faci întrebare dacă îți place mâncarea de cai. Păi poți să faci, dar nimeni n-o să spună că-i place!, zice Nae, aflat și el în zonă. Dom`ne, noi aici avem un bar în sat. În loc să ne mai facă un bar ca să stea oamenii să se liniștească , ei dă banii pe din astea... Eu nu merg, că îmi pierd vremea. , conchide Nae.

La câțiva zeci de kilometri distanță, în localitatea 4 Frați, părerile oamenilor sunt împărțite.





Gestionara magazinului îmi spune din start că nu are nicio părere despre Referendum, dar de mers nu va merge la vot. Și închide discuția cu un gest scurt.







În fața magazinului, un pensionar își servește coniacul de ora 13. Nu e de acord cu Referendumul și nici nu vrea să meargă la vot. Îl cheamă Nelu, după cum singur se prezintă. ”Indiferent de argumentele lor, asta e problema acută care îngroapă România? Adică s-a adunat o masă critică de oameni care să facă din asta o prioritate a României? Mie mi se pare doar un bun prilej ca să-ți faci campanie electorală. Cheltui bani, ca să ce? Fă un spital, fă o școală, fă ceva util dacă vrei să cheltui bani! Eu aici am făcut școala primară, care între timp s-a desființat. E o școală în satul vecin, unde îi duc pe copii. Bun, o să zici că n-ai copii destui. Cumpără vaci și cai și dă-le oamenilor, dacă ai bani de cheltuială! Ce fac ei acum e o chestie inutilă. Ce face omul cu viața lui particulară e treaba fiecăruia...

Foto deasupra: Nelu. Nu e de acord cu Referendumul și nici nu va merge la vot.









Imagine de marți de la prânz din localitatea 4frați.