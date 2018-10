Cod galben de ceață, marți dimineață, în cinci județe

O avertizare similară este valabilă, până la ora 09.30, în județul Harghita, în localitățile In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.Se va semnala ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m, potrivit meteorologilor.