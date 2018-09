Nunta fostului principe Nicolae, în absența familiei regale 

Sute de persoane au ieșit pe drumul care duce către Biserica ”Sfântul Ilie” din Sinaia pentru a întâmpina alaiul de nuntași. Printre acestea se află și o familie care și-a prelungit sejurul la Sinaia pentru a asista la ceremonii.”Eu sunt din Urlați. Am venit în Sinaia acum o săptămână și ne-am prelungit sejurul ca să putem vedea această ceremonie. Am lacrimi în ochi. Pentru că mama lui nu e alături de el. Trebuia să lase totul”, a declarat o femeie.“Este un eveniment unic pentru care am venit special cu toată dragostea”, a afirmat o altă femeie.Mirii au ieșit din mașină în aplauzele mulțimii. Oamenii au strigat ”Nicolae” și ”Fericire”. Organizatorii au umplut lăcașul de cult cu buchete de hortensii și trandafiri albi, aceleași flori fiind așezate și pe treptele bisericii.În fața bisericii a fost amplasat un ecran mare pe care poate fi vizionată ceremonia. Muzica este asigurată de Corul Operei române, care la intrarea miresei cântă imnul mirilor ”Vino din Liban, mireasă”.Cununia este oficiată de Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului și un sobor de preoți. Au fost alese 6 domnișoare de onoare, una dintre ele fiind sora fostului principe Nicolae.Potrivit biroului de presă al nepotului regelui Mihai, naşi sunt Liviu şi Simona Popescu, Constantin Filitti şi Alexandra Butculescu-Filitti. Printre invitați se numără și generalul Gelaledin Nezir, omul care a stat în spatele funeraliilor Regelui Mihai. Familia Regală a României nu participă la acest eveniment.Potrivit unui comunicat de presă al Familiei Regale, sâmbătă şi duminică, Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu fac o vizită în oraşele Soultzmatt şi Haguenau din Alsacia, Republica Franceză, la invitaţia oficială a autorităţilor celor două municipalităţi.