Theresa May: Cred cu-adevărat în Brexit. Trebuie să fim uniți pentru a obține cel mai bun acord 

Theresa May

”Cred cu-adevărat în Brexit. Este esențial să oferim o ieșire din UE care respectă votul celor de la referendum, protejând în același timp unitatea noastră, joburile și asigurându-ne că Brexitul va fi un succes în viitor. De asta am ambiții foarte mari pentru țara noastră. De asta vreau să avem un acord comercial foarte bun cu Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă esența planului Chequers”, a declarat ea pentru BBC.May a făcut apel la colegii de partid să o susțină."Mesajul pe care îl adresez partidului meu este să fim uniţi şi să obţinem cel mai bun acord pentru Marea Britanie'', a declarat premierul britanic pentru BBC în prima zi a Congresului anual al Partidului Conservator.La rândul său, fostul ministru britanic pentru Brexit David Davis a declarat că este probabil în proporţie de 80-90% ca guvernul britanic să ajungă la un acord cu Uniunea Europeană, dar a avertizat că se aşteaptă ca negocierile pentru un acord să aibă loc până în ultimul moment.La summitul european informal desfăşurat recent la Salzburg, liderii europeni au respins propunerile Londrei cuprinse în 'Planul de la Chequers' şi i-au cerut premierului britanic Theresa May să înainteze noi propuneri privind viitoarea situaţie a frontierei nord-irlandeze şi relaţiile comerciale post-Brexit, capitole care împiedică în continuare găsirea unui acord privind Brexitul.În replică, Theresa May a cerut Uniunii Europene să vină cu o alternativă la propunerile Londrei privind Brexitul, pentru a se putea ieşi din impasul în care au ajuns negocierile, dar a asigurat că nu va accepta niciodată o scindare a Regatului Unit.Marea Britanie urmează să părăsească UE pe 29 martie 2019, dar până în prezent nu există un acord cu Bruxellesul privind viitoarele relaţii, iar unii parlamentari britanici susţin ideea organizării unui nou referendum de tipul celui desfăşurat în iunie 2016, când o majoritate a electoratului britanic s-a pronunţat pentru ieşirea ţării din Uniunea Europeană.