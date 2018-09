VIDEO UPDATE Tragedie în Indonezia: Cel puțin 832 de oameni au murit din cauza cutremurului și a tsunamiului 

Operațiunea de salvare este dificilă în condițiile în care multe poduri s-au prăbușit, iar drumurile sunt blocate.Crucea Roșie estimează că peste 1.6 milioane de oameni au fost afectați de cutremur și furtuna puternică.Zeci de oameni sunt prinși sub dărâmăturile a două hoteluri și un mall din orașul Palu, care a fost lovit de valuri puternice cu o înălțime de 6 metri, declanșate de cutremurul de vineri care a avut o intensitate de 7.5 grade pe scara Richter.O tânără a fost salvată de sub dărâmăturile hotelului Roa Roa, potrivit unui site de știri local, Detik.com. Proprietarul hotelului, Ko Jefry, a relatat pentru Metro TV că, cel mai probabil, aproximativ 60 de oameni sunt prinși printre zidurile prăbușite.Alte sute de persoane s-au adunat la mall pentru a-i căuta pe cei dragi. "Avem informații de la oameni potrivit cărora rudele lor s-ar afla încă în interior, așa că ne concentrăm eforturile în această direcție, încercând să găsim supraviețuitori”, a spus un membru al echipei de intervenție.Trupuri neînsuflețite zac pe caldarâm, în timp ce răniții sunt tratați în corturi pentru că spitalele au fost și ele avariate. Supraviețuitori aflați în stare de șoc au dormit sub cerul liber în Palu, pentru că autoritățile i-au avertizat să nu se întoarcă în case, cutremurul putând fi urmat de mai multe replici.”Deja ne confruntăm cu o tragedie, dar situația se poate înrăutăți și mai mult”, a spus într-o declarație de presă un reprezentant al Crușii Roșii.Yenni Suryani, directorul agenției de asistență catolice, a spus că regiunea Donggala pare a fi inaccesibilă, iar ajutoarele ar putea fi nevoite să meargă acolo pe mare, pentru intervenție, în condițiile în care drumurile sunt blocate.Se actualizează.