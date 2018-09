Politico.com: Fifor: România vrea să achiziţioneze un sistem de rachete pentru litoralul Mării Negre

România intenţionează să achiziţioneze un sistem de rachete pentru protejarea coastelor Mării Negre, licitaţia urmând să fie lansată luni, a declarat ministrul român al Apărării, Mihai Fifor, după o întâlnire cu ministrul american al Apărării, Jim Mattis, cu ocazia vizitei în Statele Unite, informează Politico.com.

România intenţionează să lanseze luni procedurile de licitaţie pentru achiziţionarea unui nou sistem mobil de apărare a coastelor Mării Negre, transmite prin Twitter jurnalistul Gregory Hellman, de la Morning Defense şi Politico.com, scrie Mediafax.

România are obiectivul "de a avea această nouă capabilitate militară pe coastele Mării Negre, doar încă o măsură pentru crearea mijloacelor de descurajare", a declarat Mihai Fifor.

Bateriile ar putea fi instalate şi la bordul corvetelor pe care România intenţionează să le achiziţioneze, precizează sursa citată.

Boeing se numără printre principalele companii care ar putea obţine contractul estimat la peste 150 de milioane de dolari.

In @morningdefense today, Romania plans to seek bids next week for a new mobile coastal defense system. My full interview with Defense Minister Mihai Fifor likely coming next week. pic.twitter.com/YzlEPDaDgN