Scriitorul Jonathan Franzen vine la București / Fanii îi pot adresa întrebări într-o conferință moderată de Cătălin Ștefănescu

În colecția sa de traduceri din literatura universală, Biblioteca Polirom (coordonator Bogdan-Alexandru Stănescu), au apărut patru ediții ale romanului "Corecții" (2004, 2007, 2011, 2013, traducere de Cornelia Bucur), "Al 27-lea oraș" (2007, traducere de Ion Crețu), "Libertate" (2011, 2016, traducere de Daniela Rogobete), publicat la aproape zece ani de la apariția "Corecții" și primit cu un entuziasm fără precendent, și "Puritate" (2016, traducere de Iulia Gorzo).

Dialogul cu Jonathan Franzen va avea loc în limba engleză, pornind de la volumele sale apărute în română la Editura Polirom, și va fi urmat de o sesiune de Q&A cu cititorii, dar și de o sesiune de autografe. Intrarea la eveniment este liberă.Considerat unul dintre cei mai mari și mai reprezentativi scriitori americani contemporani, Jonathan Franzen a generat un adevărat fenomen cultural odată cu publicarea romanului "Corecții", carte care a atins o cifră impresionantă de vânzări, a câștigat prestigiosul National Book Award și s-a aflat pe lista scurtă în cursa pentru premiul Pulitzer 2002.Membru al Academiei de Arte şi Litere Americane, Jonathan Franzen (n. 1959) a crescut în Webster Groves, Missouri, o suburbie a oraşului St. Louis. A studiat limba şi literatura germană la Swarthmore College şi apoi la Freie Universität din Berlin, ca bursier Fulbright. A lucrat în laboratorul de seismologie din cadrul Departamentului de Fizica Pământului şi Ştiinţe Planetare de la Harvard.Pe lângă romanele sale, a mai publicat două volume de eseuri, "How to Be Alone" (2002) şi "Farther Away" (2012), şi unul de memorii, "The Discomfort Zone" (2006). Este colaborator constant al revistei The New Yorker. A primit Whiting Writers’ Award în 1988, o bursă Guggenheim în 1996, premiul Berlin al Academiei Americane în 2000 şi New York Times Best Books of the Year în 2001.