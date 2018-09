Carmen Dan, încă o replică pentru Augustin Lazăr: Procurorul General tot cere. Nu a fost nicio cerere a Parchetului care să fie amânată, în dosarul protestelor

„Procurorul general tot cere. Nicio problemă, poate să ceară, noi vom răspunde de fiecare dată. Am mai spus că nu a fost nicio cerere a Parchetului Militar care să fie amânată sau care să întâmpine greutăți din partea Ministerului. Am expus demersurile făcute, să nu ne acuze nimeni că îngreunăm ancheta. Referitor la declasificare, cred că e îndeajuns să ne uităm în Codul Penal, unde avem un articol care spune că instanța e cea care decide declasificarea, când consideră că informațiile sunt utile cercetării judiciare și poate dispune declasificarea totală sau parțială. Noi am expus în explicații, care sunt considerentele. Nu sunt documente clasificate de ministru, nu sunt documente pentru care ministrul poate dispune declasificarea ”, a spus Carmen Dan. Ea a precizat că o comisie de la minister analizează dacă documentele vor fi declasificate.„Această cerere a procurorului general este în analiza unei comisii din cadrul Ministerului. Dacă comisia va dispune în sensul declasificării parțiale a unor date din raport sau din celelalte documente depuse în dosar, vom proceda în consecință”, a spus Dan.Pe de altă parte, ministrul a precizat că nu a fost, până acum, citată de procurori în dosarul protestului din 10 august.Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat, săptămâna trecută, că sunt încă documente care trebuie declasificate în dosarul referitor la modul în care au intervenit jandarmii în timpul protestului din 10 august. Întrebat de jurnalişti la sediul Ministerului Justiţiei, unde a participat la reuniunea Consiliului de management strategic al instituţiilor judiciare, dacă în dosarul privind protestul din 10 august sunt documente pe care procurorii le-au cerut şi nu le-au primit până în prezent de la diferite instituţii, Lazăr a răspuns afirmativ."Mereu sunt documente care sunt solicitate pentru a se clarifica toate lucrurile, (...) avem încă documente care trebuie declasificate", a precizat Lazăr. Chestionat dacă faptul că nu au fost desecretizate aceste documente îngreunează ancheta, procurorul general a răspuns: "Evident că este mai dificil, dar eu zic că până la urmă ele vor fi declasificate".