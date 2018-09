Carmen Dan, despre dosarul protestului din 10 august: „Eu voi fi bomboana de pe colivă sau cireaşa de pe tort”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri seara că pentru 69 dintre persoanele identificate că au provocat violenţe la mitingul din 10 august au fost depuse probatorii la Parchetul civil, însă niciuna nu a fost audiată încă, deşi au fost înaintate plângeri."Au fost minute înregistrate 414.217, am vizualizat până acum 60.000 de minute. Asta facem noi de pe 10 august încoace. Avem dosare penale 11, inculpaţi 6, suspecţi 18, persoane identificate de poliţie şi duse la parchet cu probatoriu 69. Mai sunt încă persoane în atenţie pentru a fi identificate în acest moment peste 157. Bineînţeles, atâta timp cât n-am parcurs tot acest registru al muncii operative pe care îl desfăşoară poliţia, nu putem să vorbim, dar luăm în calcul sute de persoane care au provocat violenţe şi despre care nu se vorbeşte", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.Întrebată câţi din cei 69 pentru care a fost depus probatoriu au fost audiaţi până acum, Carmen Dan a răspuns: "Nimeni, niciunul".Totodată, ea a precizat că şi jandarmii au depus peste 160 de plângeri împotriva agresorilor. "Nu ştiu cine i-a adus, dar cineva i-a adus. E interesant şi aş dori tare mult să văd. (...) Noi vedem că de fapt lovitura şi interesul este pentru conducerea Jandarmeriei şi pentru cei din conducerea ministerului. Pentru cei care au provocat violenţe în piaţă din rândul civililor de ce nu există acelaşi interes? Aceasta este nedumerirea mea. (...) Pentru 69 de persoane noi ne-am dus şi am depus probatoriul la Parchetul civil de această dată, parchet care mai are în instrumentare sau ar trebui să cheme în audiere şi pe jandarmii care au fost agresaţi şi au depus plângere. Ei nu sunt tot oameni?", a afirmat ministrul, citat de Agerpres.Carmen Dan a precizat că până acum nu a fost citată pentru a da declaraţii cu privire la intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august. "Până acum nu am primit citaţie, nu am primit invitaţie, dar cred că în aceeaşi strategie asta se va întâmpla într-o ultimă instanţă şi eu voi fi bomboana de pe colivă sau cireaşa de pe tort. Nu ştiu în ce notă să gândesc, dar mă aştept să fiu şi eu citată şi, aşa cum am mai declarat, sunt la dispoziţia organelor de cercetare şi când mă vor chema, mă voi duce, nu voi avea absolut nicio reţinere. Nu văd de ce nu aş fi pusă sub acuzare, dar dacă asta se va întâmpla, vom vedea", a mai spus Carmen Dan.