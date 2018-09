Florin Iordache anunță noi discuții pe legile justiției, urmate de o posibilă Ordonanță de Urgență

Președintele comisiei speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a anunțat, marți, că săptămâna viitoare va invita parlamentarii, Ministerul Justiției, Parchetul General și CSM la discuții privind corelarea legilor justiției cu observațiile Comisiei de la Veneția, el invocând o posibilă OUG, relatează Mediafax.





„Am decis ca săptămâna viitoare să invit colegii din comisia specială, asociațiile profesionale, Ministerul Justiției, Parchetul General, CSM, dacă sunt anumite observații pornind de la observațiile Comisiei de la Veneția, sau observațiile care au rezultat în practică, să putem pune, printr-o Ordonanță de Urgență la dispoziția ministerului Justiției, text de lege pentru corelare. Și mă refer aici la câteva observații pe care Comisia de la Veneția le-a făcut”, a declarat, marți, la Parlament, Florin Iordache.

Deputatul PSD a adăugat că este de acord cu observația Comisiei de la Veneția cu privire la revocarea membrilor CSM.

„Eu personal îmi doresc un raport favorabil din partea Comisiei de la Veneția, am spus că aceste legi sunt făcute în concordanță cu deciziile Comisiei de la Veneția și dacă sunt necesare corecții, fără îndoială în urma dezbaterilor și observațiilor din comisie să poată fi modificate tocmai pentru ca raportul din luna octombrie al Comisiei de la Veneția să fie unul favorabil. Comisia de la Veneția, în raportul preliminar, ne-a făcut câteva observații, peste 5-6, cred că asupra unuia, sau asupra a două ne putem apleca. Nu puteam interveni pentru că erau deja trecute de CCR și nu mai puteam reveni la legile pe care Parlamentul deja le adoptase. Mă refer la acea prevedere care vizează revocarea membrilor CSM, dacă la numire există un anumit număr de colegi care votează, în oglindă la revocare trebuie să existe același număr, deci această observație a Comisiei de la Veneția este de bun augur”, a explicat Iordache.

Președintele comisiei speciale pentru legile justiției a menționat că nu susține rediscutarea rolului președintelui în numirea judecătorilor, și nici rediscutarea înființării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

„Președintele care este reprezentantul politic, nu are ce căuta în numirea judecătorilor (...) În ceea ce privește secția, acesta a fost dezideratul de la început, România are nevoie de o astfel de secție în subordinea Procurorului General, ca să nu mai existe acea presiune. Vi se pare normal că jumătate din procurorii și judecătorii din România au avut dosar penal la DNA? Eu consider că nu și că acest număr de peste 1.000 de dosare la judecători și 1.000 și ceva de dosare la procurori este garanția faptului că această secție este de bun augur”, a precizat Florin Iordache.

Deputatul PSD a menționat că discuțiile de săptămâna viitoare vin după ce Curtea Constituțională a respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe legea 303/2004, astfel încât ultima dintre cele trei legi ale justiției urmează să fie promulgată în Monitorul Oficial.

„În urma ultimei decizii a CCR, cea care vizează legea 303, practic în acest moment toate cele trei legi ale justiției au trecut de filtrul CCR. Vreau să felicit Parlamentul pentru că printr-un efort conjugat, printr-o largă consultare, avem trei legi ale justiției bune, trei legi care asigură normalitate și trei legi care, cred eu, vor statua de aici încolo adevăratul stat de drept din România”, a spus Iordache.

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, marți, sesizarea formulată de președintele Klaus Iohannis referitoare la neconstituţionalitatea modificării Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Proiectul de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor urmează să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis.