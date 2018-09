Președintele Înaltei Curți, despre protocoalele SRI: Toți cei care nu au o anumită părere sunt securiști sau sunt din statul paralel. Mi se pare o glumă bună

Solicitată să spună dacă s-a adresat autorităților vizavi de informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora președintele instanței supreme s-ar fi dus pe la vilele de protocol ale Serviciului Român de Informații, Cristina Tarcea a răspuns: "La un moment dat, intenționam, dar urmărind realitatea românească, am constatat că toți cei care nu au o anumită părere ori sunt securiști, ori sunt din statul paralel și mi s-a părut o glumă bună și nu am vrut să intru în acest joc. Dar nu e timpul pierdut pentru tot felul de demersuri legale".Președintele instanței supreme a mai spus că nu a fost încă citat de procurori după ce a sesizat Parchetul referitor la semnătura fostului președinte ÎCCJ Nicolae Popa de pe protocolul ÎCCJ-PG-SRI."Nu, din păcate sau din fericire, nu am fost chemată încă. Am înțeles că a existat deschisă o urmărire penală in rem. probabil că în funcție de evoluția verificărilor, cei care instrumentează cauza vor aprecia dacă este cazul a fi chemat cineva și cine va fi chemat. Deocamdată, nu am primit o înștiințare", a completat Tarcea.Cristina Tarcea a sesizat Parchetul General pentru a verifica dacă protocolul ÎCCJ-SRI-PICCJ a fost încheiat în condiţiile unor infracţiuni de fals, după ce fostul preşedinte ÎCCJ, Nicolae Popa, a declarat public că nu a semnat protocolul.