Ștefan Caramitru: Soția lui Valentin Dragnea ne-a persiflat. Noi am reproșat asocierea cu PSD

Ștefan Caramitru transmite, într-un comunicat de presă remis luni seară Mediafax, că în urmă cu 10 zile a avut loc un incident verbal minor pe stradă cu Valentin Dragnea, precizând că soția acestuia i-a persiflat, iar el le-a reproșat asocierea cu PSD și agresivitatea față de cetățeni.

"Locuiesc pe aceeași stradă cu Familia Dragnea în Cotroceni, însă nu ne cunoaștem. Într-adevăr, în urmă cu aproximativ 10 zile a avut loc un incident verbal minor în trafic pe strada unde locuiesc (mașina pe care o conduceam nu putea avansa din cauza autoturismului care bloca strada în care se aflau – ulterior am aflat – Valentin Dragnea și soția acestuia, conduși de un șofer). Am claxonat pentru a semnaliza prezența noastră și intenția de a avansa moment după care pasagerii au coborât din mașină. În acel timp a avut loc o altercație verbală cu doamna Dragnea moment în care dl. Dragnea a plecat în grabă și a intrat în curtea imobilului. Soția acestuia ne-a persiflat, folosind o atitudine lipsită de eleganță, iar noi am reproșat asocierea cu PSD și agresivitatea generală față de cetățeni", a transmis Ștefan Caramitru, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Fiul lui Ion Caramitru susține că i-a fost greu să nu reacționeze la un atac verbal, "în special după experiența avută în noaptea de 10 August împreună cu cei apropiați în Piața Victoriei".

"După câteva minute, incidentul s-a aplanat, fiecare ne-am retras la casele noastre. De atunci, nu am fost contactat de nimeni și nu am comunicat acest incident la terți, și nu a mai avut loc nici o discuție cu familia Dragnea. Până în acest moment, nu am fost informați oficial din partea organelor competente privind existența unei plângeri cu privire la această altercație verbală și sunt foarte surprins de informațiile care se vehiculează în presă mai ales că nu am fost contactați pentru a ne exprima un punct de vedere. Sunt șocat de detaliile prezentate de anumite trusturi de presă, care menționează „agresiuni” din partea mea si alte fapte care sunt foarte departe de realitate. Daca într-adevăr exista o plângere penală cu privire la acest incident minor, vom răspunde oricăror solicitări din partea autorităților și vom furniza orice informație necesară pentru stabilirea adevărului", potrivit sursei citate.

Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, și soția acestuia au fost agresați verbal pe stradă, Parchetul Judecătoriei Sectorului 5 deschizând un dosar penal în care se cercetează fapte de amenințare și tulburarea ordinii publice.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a confirmat că fiul său a fost agresat de mai multe ori, dar nu știe dacă agresiunea a fost verbală sau fizică.

”Nu pot să vă dau mai multe detalii. A fost agresat de mai mult ori, într-un final s-a hotărât să depună plângere”, a spus Dragnea, adăugând: ”nu știu dacă a fost o agresiune verbală sau fizică”.