Ministrul Educației, despre remaniere: De ce să îmi fie teamă? Atât timp cât premierul va avea nevoie de mine, mă va ţine în Guvern

”De ce să îmi fie teamă (de remaniere-n.red)? Atât timp cât doamna prim ministru va avea nevoie de mine mă va ţine în Guvern. Când va considera că nu îmi fac treaba mă va remania. (...) În momentul de faţă consider că mi-am făcut bine treaba”, a declarat ministrul Educaţiei Naţionale, citat de Mediafax.Ministrul a susținut că este mulţumit de activitatea pe care o are la MEN, precizând că urmează să prezinte un raport de activitate amplu cu toate realizările.”Eu aş spune că sunt mulţumit. Am făcut un raport de activitate amplu, l-am prezentat doamnei premier şi intenţionez să îl prezint şi public pe site-ul ministerului şi veţi vedea acolo toate realizările. (...) Aproximativ 5% din volumul de manuale se mai realizează, în special sunt manuale pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale. Avem 26 de titluri noi anul acesta. Contractul (n.r. - cu Editura Didactică şi Pedagogică) este până la finalul acestei luni”, a declarat, luni, ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, în cadrul deschiderii anului universitar 2018-2019 al Universităţii Politehnica. Valentin Popa susţine că este pentru prima dată când cineva plăteşte pentru greşelile din manuale, referindu-se la manualul de Geografie pentru clasa a VI-a care va fi retipărit din banii Editurii Didactice şi Pedagogice. “Într-adevăr manualul de Geografie a fost ca un duş rece pentru autori, pentru evaluatori şi chiar şi pentru editură dar avem de-a face şi cu o premieră, este pentru prima oară când cineva plăteşte pentru greşeli. (...) Sunt sigur că de acum Ministerul Educaţiei Naţionale va avea o clauză contractuală în acest sens indiferent de editura care va furniza manualele. Acest duş rece a fost bun pentru autori, pentru evaluatori şi pentru editură”, a mai adăugat Valentin Popa.Mai multe greşeli au fost depistate, luna trecută, în noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a. Ministerul Educaţiei a anunţat că a cerut Editurii Didactice şi Pedagocice retipărirea în totalitate a manualului de Geografie unde au fost depistate erori, toate costurile fiind suportate de către editură.PNL a anunțat că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului educației din cauza ”catastrofei manualelor”.