Mesaj pe tema referendumului pe un bloc din Timișoara: "Dacă nu vii la vot, doi bărbați vor putea adopta copilul tău"

"Vino la referendum! Votează «da» pentru căsătoria dintre un bărbat și o femeie! Apără familia și copiii României. Dacă nu vii la vot, doi bărbați vor adopta copilul tău", scrie pe bannerul afișat în Piața Victoriei din Timișoara.













Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a postat duminică un mesaj pe Facebook, prin care a anunțat că a solicitat Poliției Locale să ia măsuri și a făcut un apel la toleranță.

De asemenea, primarul Timișoarei a precizat că deși va merge la referendum și va vota pentru familia tradițională, va fi "apărător deopotrivă al dreptului de a gândi și acționa ca mine și al dreptului de a gândi și acționa opus, în context, al dreptului la nivel de individ de a fi adept al familiei tradiționale și de a o apăra, respectiv al dreptului de a opta pentru familia homosexuală și de a milita pentru ea. Numai majoritatea comunității, liber, fără încrâncenare, în respect reciproc între membrii ei, trebuie să decidă, cum să fie definită familia în România, nicidecum vreo presiune, mai mult sau mai puțin conjuncturală, dintr-un loc sau altul, oricare ar fi acesta".









Un banner uriaș, de aproximativ 15 metri lungime, a fost pus, la sfârșitul acestei săptămâni, pe un bloc aflat vizavi de Catedrala Mitropolitană, în centrul Timișoarei. Panoul conține un mesaj prin care cetățenii sunt încurajați să participe la referendumul pentru familie și să susțină căsătoria dintre un bărbat și o femeie."Apel la toleranță și respect reciproc! Am făcut public că eu, deși un nonconformist de felul meu, în problema familiei sunt tradiționalist, conservator. Prin urmare, susțin referendumul pentru revizuirea Constituției astfel încât ceea ce este stabilit prin legi la ora actuală - căsătoria permisă doar între persoane de sexe diferite - să fie consfințit la nivel constituțional, pentru a fi securizat; asta, știut fiind că legile se pot modifica simplu, oricând! Asta nu înseamnă, însă, că pot fi de acord cu atitudinile jignitoare, calomnioase, implicit și cu atât mai mult explicit instigatoare la tensiuni, la conflicte între noi, membrii aceleiași specii, la care unii se dedau! Am fost informat că au apărut în oraș materiale de îndemn la prezență la referendum, conținând și un text menit să trezească teamă, îngrijorare și, pe cale de consecință, reacții de ostilitate la adresa comunității LGBT. Detest așa ceva și nu voi tolera! Am și cerut Poliției Locale să intervină în litera și spiritul legii", a declarat Nicolae Robu.Nicolae Robu a declarat în urmă cu o săptămână că va vota pentru familia tradițională la referendum, precizând că atunci când spune că e căsătorit nu vrea să fie întrebat dacă soţia e o femeie sau un bărbat.Totodată, vineri, mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, i-a încurajat pe români să participe la referendum și să voteze pentru "apărarea familiei și copiilor României". IPS Ioan Selejan consideră că familia reprezintă o 'instituție sacră".Referendumul pentru familie se va desfăşura pe parcursul a două zile, 6 şi 7 octombrie, între orele 07.00 şi 21.00.