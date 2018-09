Salvamarii din Constanța și Mamaia: Un sezon estival dificil, au fost peste 3.000 de intervenții la limită / Care e reacția turiștilor în fața steagului roșu

Potrivit salvamarilor constănțeni, anul acesta a fost un sezon estival dificil, cu o mare foarte agitată, așa că cei peste 100 de salvamari care au supravegheat plajele din Constanța și din stațiunea Mamaia au avut o misiune foarte dificilă, luna august fiind cea mai grea."Față de anii precedenți a fost un sezon atipic, cu o mare foarte agitată în luna august, în permanență cu steagul galben sau roșu arborat. Ceea ce înseamnă că accesul în mare este permis doar celor experimentați sau este interzis la scăldat. Au fost peste 3.000 de intervenții la limită, în care dacă nu s-ar fi acționat așa cum trebuie ar fi fost un număr foarte mare de persoane care s-ar fi înecat", a precizat coordonatorul Serviciului Salvamar pentru Constanța și Mamaia, Gabriel Culea.Salvamarii spun că, în afară de marea agitată pe perioadă lungi de timp, un motiv în plus pentru numărul mare de intervenții a fost dat de turiștii care au ignorat sfaturile lor, intrând să se scalde chiar și atunci când era interzis. Drept urmare, au fost intervenții la limită în fiecare zi, iar unele dintre ele au avut un final tragic."O mare parte dintre ei au fost ascultători, dar avem și acei turiști care consideră că ei pot face față provocării de a intra în valuri și a înota când marea este agitată. În schimb, nu-și dau seama că văzând alți turiști că ei au intrat în apă, cred că se poate înota, iar la unele dintre acele persoane din păcate nu s-a mai putut face nimic. (...) Mai sunt cazurile tragice ale unor persoane care au intrat în apă deși aveau afecțiuni medicale grave, sau cel al copiilor lăsați nesupravegheați", spune Culea, care consideră că sezonul 2018 a fost unul extrem de greu."Ca bilanț în zona noastră de acțiune - Mamaia și Constanța, anul acesta a fost cam cel mai greu. Am avut sezoane, ca 2006, 2007, 2008, în care nu a fost nici un caz de înec. Alți ani, în care am avut cel mult două sau trei cazuri", a precizat Gabi Culea.Salvamarii vor mai supraveghea plajele din Constanța și Mamaia până la sfârșitul aceste luni.

26 de persoane au murit înecate în apele Mării Negre în acest sezon estival , pe întreg litoralul românesc, șase dintre victime fiind copii.