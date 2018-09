Lider ALDE, despre tensiunile din PSD: Să-și rezolve problemele cât mai repede

Întrebat, joi ce poziție are față de situația tensionată din PSD, Ioan Lazăr a răspuns: ”Când la noi în partid au fost discuții cu Daniel Constantin, domnul Dragnea și conducerea PSD-ului au ieșit în presă și au spus să ne rezolvăm cât mai repede problemele. Asta le transmit și eu ca și coleg de guvernare: să-și rezolve cât mai repede problemele (...) să putem guverna, să putem duce la îndeplinire programul de guvernare”.Scrisoarea contestatarilor din PSD, de care se vorbește de o săptămână, conține 19 puncte, primul dintre ele fiind legat de demisia lui Liviu Dragnea din funcțiile de președinte PSD și al Camerei Deputaților. Scrisoarea e semnată de trei membri: Gabriela Firea, Paul Stănescu și Adrian Țuțuianu.Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că nu a citit întreaga scrisoare a nemulțumiților din PSD, dar din câte a înțeles a reieșit că se cere ca PSD să se alinieze cu Iohannis, Opoziția și SPP:"Din cât am citit am înțeles care este cea mai mare supărare din acea scrisoare - să nu ne mai certăm cu Iohannis, de fapt să ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP, cu DNA și cu partidele de Opoziție. Eu, ca președinte, nu pot să duc șui nu voi duce acest partid să devină o unealtă a acestor instituții care nu trebuie să se implice într-un guvern politic. În rest, la CEx o să vorbesc suficient de bine, de mult și de apăsat", a spus liderul PSD.Întrebat dacă își dă demisia, Dragnea a răspuns: "Am zis că vorbim după (n.r.: ședința CEx)".