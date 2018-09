Țuțuianu: 50 de parlamentari din organizații extrem de puternice au semnat scrisoarea anti-Dragnea / Alegerile au fost câștigate de cei din teritoriu

”Suntem cu 17 procente sub scorul de la parlamentare și există o tendință, nu e o scădere de moment. (...) Am câștigat alegerile și cu meritul lui Liviu Dragnea, dar a fost și meritul celor din teritoriu, pentru că nimeni n-a lucrat singur în această competiție”, a comentat el, miercuri seara, la B1Tv





Țuțuianu a spus că, din păcate, în partid nu a existat discuție foarte serioasă legată de situația în care se află acum PSD. ”Nu vreau să spun că doar Dragnea e vinovat. Și noi suntem, cei care am acceptat schimbarea a trei guverne, nominalizarea unor persoane la guvernare care sunt departe de ceea ce trebuie”, a declarat miercuri seara, Adrian Țuțuianu, la B1Tv.





Întrebat de ce au acceptat această situație, social-democratul a răspuns că au pornit de la ceea ce îi unește. El a insistat că, indiferent de ce se întâmplă în partid, vor continua cu Legile Justiției, Codurile Penale și Legile securității naționale.





”Am pornit de la ceea ce ne unește. Am arătat că continuăm lucrurile începute de PSD. Continuăm cu Legile Justiției, pentru că sistemul judiciar din România trebuie resetat, continuăm cu modificarea Codurilor Penale, ținând cont și de ce spune CCR, mergem mai departe cu Legile privind securitatea națională, condamnăm încălcările repetate ale drepturilor omului, deci sunt lucruri pe care le-am crezut extrem de importante și am crezut în sinea noastră toți că acestea au prioritate, nu nemulțumirile legate de o persoană sau de o acțiune sau alta. De asta am tolerat niște lucruri. De data asta am răbufnit și suntem mai mulți”, a mai declarat Țuțuianu.