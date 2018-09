Drăghici (PSD Online): Unul dintre motivele pentru care se cere demisia lui Dragnea - dreptul minorităților sexuale de a avea acces la copii

Președintele PSD Online, Mircea Drăghici, a scris miercuri, pe Facebook, că „adevăratele motive” din spatele scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea sunt legea offshore, referendumul, care, potrivit acestuia, înseamnă ”dreptul minorităților sexuale de a avea acces la copii” și legile justiției, iar schimbarea șefului PSD va duce partidul în opoziție.

„Se poate ajunge la crearea unei alte majorități parlamentare care să schimbe legile electorale și cel mai probabil se va ajunge ca primarii să fie aleși în două tururi de scrutin. Recunoașteți acest scenariu, aceste obiective? Seamănă izbitor cu cele ale președintelui Johannis! România va pierde singura guvernare de după revoluție care are la baza un program solid de guvernare, cu care, repet, a câștigat votul de încredere a milioane de romani! Trei lucruri nu pot fi trecute cu vederea, trei lucruri cu care vor să îngenuncheze România: 1. Gazele pe GRATIS – legea offshore; 2. Dreptul minorităților sexuale de a avea acces la copii – referendumul; 3. Pierderea puterii cătușelor – legile justiției. Acestea sunt adevăratele motive pentru care Liviu Dragnea <trebuie executat>! Acestea sunt obiectivele celor care atacă, partidul și România, din exterior!”, a scris liderul PSD Online, Mircea Drăghici, pe pagina sa de Facebook, potrivit Mediafax.

Acesta spune că îl sprijină „fără rezerve” pe Liviu Dragnea.

„Putem să aruncăm o privire de ansamblu asupra ceea ce a reușit să facă PSD sub actuala conducere. Avem o guvernare de succes, rezultate economice bune, o îmbunătățire semnificativă a veniturilor populației. În același timp PSD, că partid de guvernământ, se află aproape de finalul luptei cu abuzurile judiciare, comise în trecutul apropiat de instituții de forță pe care le cunoaștem cu toții. Că răspuns imediat dat semnatarilor așa zisei scrisori, sprijin fără rezerve unitatea partidului și pe președintele ales, Liviu DRAGNEA!”, menționează liderul PSD Online.

Drăghici spune că o demisie a lui Dragnea din fruntea PSD ar duce „inevitabil la pierderea guvernării”.

„În același timp fac un apel către toți liderii și membrii PSD responsabili să își manifeste solidaritatea cu partidul și conducerea lui în aceste momente în care se încearcă, pe toate fronturile, divizarea noastră. Cred că acest moment nu este ales întâmplător! PSD se confruntă de mai bine de un an și jumătate cu atacuri politice și judiciare și toate acestea pentru a împiedica guvernarea. PSD are de partea lui democrația dar și rezultatele economice! Acestea sunt doar două din motivele pentru care PSD se află sub asediu. Ceea ce nu înțeleg cei care pun la cale dezbinarea PSD prin înlăturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului este faptul că acest demers poate duce la destabilizarea României pe toate planurile, nu numai pe cel politic. Ce se cere acum în spațiul public va duce inevitabil la pierderea guvernării și în același timp se vor pierde toate proiectele legislative enunțate în campanie –Dreptate până la capăt!”, a precizat președintele PSD Online.