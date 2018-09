Moțiunea simplă a PNL împotriva ministrului Petre Daea va fi dezbătută de deputați marțea viitoare

Liberalii au depus, miercuri la Camera Deputaților, moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea. Conducerea Parlamentului a decis că aceasta va fi dezbătută marțea viitoare, de la ora 16:00, iar votul va fi miercuri, relatează Mediafax.

„Marţi de la ora 16,00 facem un plen special pentru citirea şi dezbaterea moţiunii simple, iar votul final se dă miercuri în şedinţa de vot final. Implicit a picat şi chestiunea cu ora guvernului în care luni era invitat domnul Daea pentru că e plecat la Viena”, a declarat secretarul Camerei Deputaților, Georgian Pop, după ședința Biroului Permanent.

Președintele PNL, Ludovic Orban, anunțase luni că în cursul săptămânii liberalii vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, din cauza scăpării de sub control a pestei porcine.

„Am luat decizia să depunem o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scăparea de sub control a pestei porcine, după refuzul majorității parlamentare de a constitui Comisia de anchetă care să analizeze clar cine sunt responsabilii pentru scăparea de sub control a pestei porcine, am luat decizia să apelăm la această pârghie parlamentară, pentru a arăta clar opiniei publice că autoritățile din România nu au făcut nimic din ceea ce trebuiau să facă pentru a preveni pesta porcină și România este singura țară din UE în care pesta porcină a fost scăpată de sub control, existând la ora actuală aproape 80% din cazurile de pestă porcină fiind în România", a afirmat președintele PNL, Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL de luni.