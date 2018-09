Artista Geta Brătescu a murit la vârsta de 92 de ani

Artista Geta Brătescu, una dintre figurile centrale ale artei postbelice est-europene, a murit miercuri dimineață, la vârsta de 92 de ani, au declarat pentru Mediafax surse din familie.





Informația a fost confirmată de fiul artistei.





Cu o carieră impresionantă de peste 60 de ani, Geta Brătescu se bucura de apreciere în rândul publicului și al specialiștilor din domeniul artelor în întreaga lume.





Brătescu, născută în 1926, în Ploieşti, este considerată una dintre cele mai semnificative personalităţi în arta contemporană est-europeană.





Geta Brătescu a studiat la Facultatea de Litere a Universității București, în perioada 1945 - 1949, avându-i ca profesori, printre alții, pe George Călinescu și Tudor Vianu, apoi la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" București, între anii 1969 - 1971.





Opera sa artistică include lucrări de grafică, desen, colaj, fotografie şi ilustraţie de carte. În ultimii ani, lucrările sale au fost expuse la Galerie im Taxispalais în Innsbruck, Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti, A Foundation din Liverpool, Index Foundation din Stockholm, e-Flux New York, Istanbul Biennale, MACBA Barcelona, Mumok Vienna, Kalmar Museum din Suedia, Galerie Barbara Weiss din Berlin, MOMA New York și Muzeul Tate din Londra.





Pavilionul României de la Bienala Internațională de Artă de la Veneția din 2017, care a găzduit proiectul "Apariții" al artistei Geta Brătescu, a fost unul dintre cele mai admirate și s-a bucurat de articole elogioase în presa internațională. De asemenea, o expoziție a marii artiste a fost organizată anul trecut la Muzeul de Arte Frumoase din Gent, Belgia. Expoziția "An Atelier of One's Own" a fost deschisă până la jumătatea lunii ianuarie 2018, aceasta fiind prima retrospectivă din Belgia consacrată Getei Brătescu.





În ianuarie anul acesta, Geta Brătescu a fost decorată de Președinție cu Ordinul Național "Steaua României" în grad de Ofițer.