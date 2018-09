Procurorul general, despre evaluarea sa: Nu am nicio emoție. Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine

Solicitat să comenteze dacă are vreo emoție în ceea ce privește evaluarea ministrului Justiției, Augustin Lazăr a răspuns: ”Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emoție, eu mă cunosc pe mine. Nu (îmi este frică-n.r.)”.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a evitat miercuri să dea vreun detaliu legat de stadiul evaluării procurorului general Augustin Lazăr, precizând doar că atunci când va veni momentul va prezenta concluziile.Întrebat de jurnaliști, la ieșirea din CSM dacă va dispune revocarea procurorului general, Tudorel Toader a răspuns: ”Personal, v-am spus că nu încep cu concluziile și după aia argumentele. Întâi vom vedea care sunt argumentele”. De asemenea, întrebat când va prezenta concluziile evaluării, ministrul justiției a spus că atunci ”când va fi momentul, vă voi invita la minister și vă voi prezenta raportul și cu concluzia”.Toader a mai comentat, la insistențele ziariștilor, că nu are de ce să vorbească cu Augustin Lazăr despre acest subiect. ”Vrei să îl întreb pe el ce concluzii să pun? Dreptul la apărare este numai în alt tip de cauze”, a completat el.