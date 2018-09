Toader răspunde criticilor lui Teodorovici privind blocarea proiectelor Finanțelor la Ministerul Justiției: Cred că în momentul în care a făcut acea declarație emoțională s-a gândit la altceva sau altcineva

Acuzat de ministrul Finanțelor că blochează proiectele privind Fondul Suveran de Investiții și insolvența, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a susținut, miercuri, că Eugen Teodorovici a avut o „declarație emoțională”.

„Cred că în momentul în care a făcut acea declarație emoțională s-a gândit la altceva sau altcineva”, a spus Toader care a ținut să-l contrazică pe Teodorovici care afirmase că între două delegații este greu să avizezi actul normativ privind Fondul Suveran.

Ambele afirmații nu au acoperire faptică pentru că vineri eram la Ministerul Justiției de la orele 7.10-7.15, pentru că am evaluat cei 8 candidați pentru funcțiile de conducere. Tot vineri am vorbit cu dl Teodorovici, cu experții dânsului. Tot vineri am mers la Ministerul Finanțelor si am discutat despre ordonanța cu Insolvența.