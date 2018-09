Doi oameni au fost duși la spital după ce o mașină ar fi intrat în pietoni, în fața unei moschei din nord-vestul Londrei, potrivit poliției britanice citate de postul de radio LBC, transmite Reuters.

Poliția ia în calcul orice variantă privind cauzele incidentului, a mai scris pe twitter postul de radio.

The Met Police says two people have been taken to hospital after reports of a car colliding with pedestrians outside a mosque in Cricklewood, north-west London last night. Officers are "retaining an open mind regarding the cause of the collision".