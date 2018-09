Parlamentar: Iubesc Europa, dar nu cu reziduurile ei. Căsătoria nu se face între genuri neutre

“Familia tradițională. Nu știu dacă acesta este termenul cel mai potrivit pentru ceea ce natura ne-a oferit și propria conștiință. E vorba despre familia care se întemeiază până la urmă pe soț și soție. Soț și soție nu în termenii care funcționează astăzi, ci în termenii foarte clari pe care natura i-a oferit, bărbat și femeie. Nu poți fi soț și soție decât după ce te duci în fața altarului și depui un jurământ, sau la primărie până la urmă, dar înainte de toate, înainte de a fi soț și soție, suntem bărbat și femeie. Lucrurile sunt foarte simple, iar căsătoria se face între acești doi actori bărbat și femeie, nu între două genuri neutre care nu își asumă nimic, inclusiv și cel mai important lucru, procearea noii generații”, a declarat, pentru Mediafax, Alexandru Băișanu, deputat ALDE.Parlamentarul spune că mesajul trebuie să fie clar pentru viitoarea generație în această privință.“E simplu, îmi doresc de reeducarea propriilor copii, să mă trezesc mâine că vor învăța în școală că se poate și altfel, da, știm că se poate și altfel, dar ăsta nu este un exemplu. Iubesc Europa, dar nu cu reziduurile ei, îmi doresc până la urmă să perpetuăm până la urmă ceea ce natura ne-a oferit, ceea ce propria rațiune ne oferă, nu greșeli ale ei, nu anomalii pe care să le ridicăm la standard sau la nivel de generalitate”, a mai spus Băișanu.Petru Movilă, deputat PMP : “Partidul Mișcarea Populară susține fără nicio rezervă familia tradițională românească. Sigur, acest lucru îl putem face și fără referendum și fără proiect de lege, pentru că noi românii suntem creștini ortodocși și cred că 99% dintre români susțin acest lucru. Suntem oameni credincioși, suntem oameni care avem familii sănătoase, familii românești formate, cum este firesc, din bărbat și femeie, avem copii, deci este un lucru absolut bormal. Este caduc acest referendum”Mihai Goțiu, senator USR: “Noțiunea de familie este definită, zic eu, foarte corect în Codul Civil și nu știu de ce ar fi nevoie de a o defini încă o dată în același mod în Constituție, iar dacă vorbim despre această modificare care a fost votată în Senat, în Parlament, practic, pentru că a fost votată anul trecut și în Camera Deputaților, din punctul meu de vedere nu reprezintă decât o distragere a atenției de la problemele reale ale societății din acest moment, de la asaltul asupra legilor Justiției inițiată de PSD și ALDE de la criza în care am ajuns din cauza gripei porcine ori scandalul manualelor eșuate”Doina Pană, deputat PSD: “Pentru mine, ca pentru orice cetățean român creștin, familia tradițională este familia care are la bază mama și tata, însemnând femeie și bărbat”Dan Barna, deputat USR: “Familia tradițională? E orice familie în care oamenii adulți sau copii au șanse să își găsească fericirea”Florin Roman, deputat PNL: “În calitate de deputat am susținut și voi susține referendumul inițiat de Coaliția pentru Familie. Am semnat și ca cetățean această inițiativă cetățenească și o fac pentru că cred pe deplin în această idee”.Guvernul s-a reunit marți, ședință, pentru a adopta o Ordonanță de Urgență pentru desfășurarea în două zile (6 și 7 octombrie) a referendumului pentru revizuirea Legii fundamentale.CCR a stabilit, luni, că inițiativa de revizuire a Constituției, potrivit căreia familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat și o femeie, nu pe cea consimțită între soți, respectă prevederile constituționale.Organizarea referendumului pentru familia tradițională va costa aproximativ 100 de milioane de lei.Referendumul a fost cerut de Coaliția pentru Familie, iar inițiativa semnată de 3 milioane de persoane "își propune să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soți” în cuprinsul art. 48 al 1 din Constituția României ar putea să-l aducă în conturarea noțiunii de „familie”, a raportului dintre „familie” și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie", potrivit expunerii de motive a actului normativ.