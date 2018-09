Brăila: Interlopul "Dasaev", acuzat că i-a înjunghiat pe cei doi baschetbaliști americani, a fost arestat preventiv

Cei doi baschetbaliști, Joseph McClaim și Darrell Bowie, sunt în continuare sub supravegherea medicilor, în spitale din Brăila și București.













Magistrații Tribunalului Brăila au decis, marți, ca Daniel Gabriel Husein să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentative de omor și tulburarea liniștii și ordinii publice, după scandalul dintr-un bar din oraș, când doi baschetbaliști americani au fost înjunghiați.Procurorul de caz a cerut instanței arestarea preventivă a suspectului după ce a vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere din clubul brăilean și după ce au fost audiați mai mulți martori."În noaptea de 15 spre 16 septembrie, un bărbat în clubul Music Pub din Brăila a purtat asupra sa un cuţit cu care a lovit două victime, două persoane. Sunt mai multe persoane implicate, avem o persoană care a folosit cuţitul, după declaraţiile martorilor", a declarat presei, luni, procurorul Mircea Ciutac.Cel cunoscut drept "Dasaev" în lumea interlopă din Brăila, nu recunoaște acuzațiile privitoare la tentativa de omor, susținând că el este victima violențelor din barul brăilean. Acesta consideră că poate fi acuzat doar de tulburarea ordinii publice deoarece a participat la bătaie."Am răspuns unor agresiuni din partea acestor sportivi, atâta tot, a fost ceva inopinat. Ce s-a întâmplat? Erau în dreptul băii şi nu lăsau pe nimeni să treacă. Am cerut dreptul să trec la baie, ei erau beţi, se certau cu altcineva şi au răspuns cu loviri. Poate au interpretat greșit. Eu am răspuns, deci au sărit patru, cinci sportivi pe mine şi eu am ripostat. Nu am avut cuţit. Eu mă aflam cu nepoata mea să ne distrăm. Eu am fost cel bătut, nu cel care a lovit. Eu cred că am lovit de zece ori şi am primit vreo 200 - 300 de lovituri. Dacă a avut altcineva cuţit se poate verifica pe camere. (..) Când am fost tăiat pe faţă, am intrat în baie. Ei au încercat să intre în baie peste mine. Eu nu am treabă cu ei, nu am avut nicio treabă că ei sunt de culoare, puteau să fie albanezi, ruşi, africani. Am prieteni negri, am stat în Spania, Italia. Nici nu ştiam că ei sunt americani. Lumea să înţeleagă că eu am fost victima, eu am fost bătut, să te baţi cu patru, cinci oameni, să te lovească din toate părţile. Loveau încontinuu ca nişte bezmetici", a povestit, presei, Daniel Gabriel Husein, luni, când s-a prezentat la Parchet.Gabriel Husein Dasaev a devenit cunoscut în anii 90 atunci când a tăiat cu o sabie mâinile unui rival. Ulterior, el a stat mulți ani după gratii fiind condamnat în România și în Spania pentru viol și proxenetism și a fost eliberat din penitenciarul Focșani în anul 2014.