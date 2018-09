Ședința extraordinară de Guvern în care ar urma să fie aprobat modul de organizare a referendumului va avea loc marți, de la ora 17.30

Guvernul a decis convocarea unei ședințe extraordinare pentru marți, începând cu ora 17.30, pentru a aproba un pachet legislativ privind organizarea referendumului privind familia. Inițial, ședința ar fi trebuit să aibă loc luni, însă a fost amânată. În cadrul ședinței ar putea fi aprobat un proiect de OUG pentru modificarea legii referendumului în sensul introducerii posibilității desfășurării scrutinului de modificare a Constituției pe parcursul a două zile consecutive, pe 6 și pe 7 octombrie.





„Au fost discuții la Parlament, nu la partid. Eu am spus că se poate printr-o modificare legislativă. La vremea respectivă a apărut o aberație pentru că CCR, din motive care îmi scapă, a zis că trebuie să fixăm data prin lege. Și eu le-am explicat și le-am și demonstrat că nu se poate fixa o dată prin legea referendumului decât dacă am fixa, să zicem, că în fiecare an pe 25 Decembrie este Crăciunul, altminteri nu poți să pui în lege o dată fixă. Dar au apucat să dea decizia, motiv pentru care la vremea respectivă am găsit soluția cu ultima duminică înainte de expirarea celor 30 de zile, dar nu mi-am dat seama să las și ipoteza a două zile consecutive. Dar se poate, teoretic se poate", a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, întrebat dacă există discuții în partid privind organizarea referendumului pentru familie pe parcursul a două zile.



Curtea Constituţională a României a decis luni că legea de revizuire a Constituţiei care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie respectă dispoziţiile Legii fundamentale privitoare la revizuire.



Legea privind referendumul pentru familie a fost adoptată marţea trecută în plenul Senatului.



Potrivit articolului 23 din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea CCR, în termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constituţiei, Instanţa constituţională se pronunţă, din oficiu, asupra acesteia, prevederile art. 20 şi 21 aplicându-se în mod corespunzător.



Iniţiativa cetăţenească, pentru care era necesară susţinerea a cel puţin două treimi din numărul senatorilor, a fost votată prin vot nominal, exprimându-se 107 senatori "pentru" şi 13 "contra" (USR). Şapte senatori s-au abţinut (de la PNL şi UDMR).



Potrivit modificării propuse pentru articolul 48 din Constituţie, "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor".