Brăila: Interlopul "Dasaev", principalul suspect în cazul înjunghierii baschetbaliştilor americani, reţinut pentru 24 de ore

"S-a luat măsura ordonanţei de reţinere până mâine, la ora 15.00. Mâine, Tribunalul Brăila va decide dacă se impune măsura arestării preventive sau o altă măsură", a spus, după ieşirea de la audieri, avocatul interlopului brăilean, Sorin Ispas."Dasaev" este acuzat de comiterea infracţiunilor de tentativa de omor calificat, tulburarea liniştii şi ordinii publice şi port fără drept de obiecte periculoase, iar marţi va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă."În urma cercetărilor efectuate, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, poliţiştii au constituit un cerc de persoane bănuite şi au identificat unul dintre participanţi, un bărbat în vârstă de 42 de ani. În această dimineaţă, în urma activităţilor desfăşurate de poliţişti pentru depistarea bărbatului bănuit de săvârşirea infracţiunii, acesta s-a prezentat la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, cercetările continuând sub supravegherea procurorului de caz", potrivit unui comunicat remis luni de IPJ Brăila.Potrivit avocatei lui "Dasaev", Angelica Ionel, cea cu care s-a prezentat în momentul în care s-a predat, clientul său recunoaşte doar săvârşirea faptei de tulburare a ordinii publice, precizând faptul că el este victimă în acest caz."Considerăm că în atacul acesta nu e vinovat sau, cel puţin, e doar parţial vinovat, pentru că a ripostat, fiind lovit de patru sportivi, de persoanele din jur care au provocat acest scandal. Chiar dacă are numele pe care îl are, chiar dacă are un cazier impresionant aşa cum a arătat presa, nu este obligatoriu ca el să fi provocat acest scandal. A fost agresat şi s-a apărat cum a putut", a declarat Angelica Ionel.Interlopul "Dasaev" a fost condamnat în trecut, în Spania, pentru proxenetism şi viol şi este recunoscut pentru fapte extrem de violente.Doi americani, jucători de baschet la ACS Cuza Sport Brăila, au fost înjunghiaţi sâmbătă noaptea la o terasă din centrul Brăilei. Cei doi sportivi sunt Darrel Bowie, de 24 de ani, care se află în stare gravă, şi Joseph McClain, de 25 de ani.