Lazăr, răspuns pentru Toader:A interpretat eronat mesajul.A rupt din context cuvinte pentru acuzație

Augustin Lazăr îi răspunde lui Tudorel Toader și precizează că ministrul a interpretat greșit mesajul transmis și că a rupt din context câteva cuvinte, astfel încât acesta să-și poată formula acuzațiile. Lazăr mai spune că nu rezultă din mesajul său că justiția e plasată în afara puterilor statului, potrivit Mediafax.







„Ministrul justiției, referindu-se la respectarea competențelor, interpretează eronat mesajul pe care l-am postat în ziua de 16 septembrie a.c., formulat în baza principiului separației și echilibrului puterilor în stat, rupând din context câteva cuvinte pentru a-și putea formula acuzația. Mesajul transmis subliniază faptul că justiția independentă este capabilă, prin instituțiile sale și prin exercitarea prerogativelor în cadrul constituțional, alături de celelalte puteri, să asigure echilibrul puterilor în stat în baza controlului reciproc între puteri, în interesul societății și al menținerii ordinii de drept.

Astfel, de nicăieri nu rezultă intenția mea de a plasa justiția în afara puterilor statului și deasupra acestora, precum și problema depășirii cadrului constituțional și a existenței unui conflict juridic între puterile statului care, desigur, este de competența Curții Constituționale”, a declarat procurorul general, Augustin Lazăr.

Magistratul a mai adăugat că principiile enunțate în mesajul transmis se regăsesc într-un document oficial.

„Principiile pe care le-am enunțat în mesaj se regăsesc în Carta de la Roma (adoptată ca urmare a Opiniei nr. 9 din 2014 a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei) și în nota explicativă unde, se subliniază că procurorii trebuie să își îndeplinească sarcinile fără nicio presiune sau interferență externă, în conformitate cu principiul separației puterilor și principiul responsabilității”, a mai spus Augustin Lazăr.

Explicațiile procurorului general vin după ce ministrul Justiției, Tudorel Toader a precizat că Augustin Lazăr se află într-o „gravă eroare”, deoarece prin mesajul său transmis magistraților care au protestat la Curtea de Apel București plasează justiția în afara puterilor statului sau chiar deasupra lor.

„Sa ne cunoastem si sa ne respectam competentele! Procurorul general ne transmite faptul ca" justitia este capabila sa isi indeplineasca rolul de a mentine echilibrul puterilor in stat" ! Procurorul general se afla intr-o grava eroare, plasand justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora ! In ipoteza in care una dintre cele trei puteri isi incalca limitele constitutionale, echilibrul se restabileste de catre CCR, prin solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala ! In conditiile in care puterea judecatoreasca a fost parte a unor astfel de conflicte, este lesne de inteles ca nu isi poate judeca propria cauza”, a scris ministrul Tudorel Toader pe Facebook.

Precizările vin după ce Augustin Lazăr a transmis un mesaj, drept reacție la protestul magistraților de la Curtea de Apel București, subliniind că tânăra magistratură a ajuns la profesionalismul ce-i permite să reziste la presiuni exterioare și că procurorii și judecătorii sunt obligați să apere independența justiției.

„Tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea și profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni și influențe exterioare, dând dovadă de o deosebită responsabilitate în apărarea, la standarde europene, a independenței instituțiilor judiciare. Independența judecătorilor și procurorilor nu este un privilegiu al acestora sau o prerogativă personală, ci reprezintă o necesitate pentru a ne asigura că justiția, ca una dintre puterile statului, prin instituțiile sale, este capabilă să își îndeplinească rolul de a menține echilibrul puterilor și a corectitudinii relației dintre stat și cetățeni. Magistrații sunt obligați să apere independența justiției ca pe o garanție pentru societate, fără de care aceasta nu ar putea exista ca o societate democratică, organizată pe principiile supremației dreptului”, este mesajul transmis de procurorul general, Augustin Lazăr.